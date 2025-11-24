Почитаме голям светец на 25 ноември: Какво не трябва да се прави на празника утре?

Утре, 25 ноември, вярващите отбелязват деня на паметта на свети мъченик Климент, папа Римски, пръв еп. на Сердика и Св. Климент, архиеп. Охридски и Св. Петър, еп. Александрийски (Отдание на Въведение Богородично). Имен ден празнуват всички с имената Климент и Климентина. Ето какви са забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 25 ноември

Православната църква у нас отбелязва Деня на Свети Климент - българския просветител и ученик на светите братя Кирил и Методий. През 1902 година Софийският университет за пръв път чества деня на охридския книжовник като свой празник.

На 25 ноември църквата почита и св. мъченик Климент, папа Римски. Според древното църковно предание, Климент Римски е роден в Рим в богато и влиятелно семейство. В младостта си той е имал възможността да получи задълбочено философско образование, а търсенето на истината го е довело до общуване с апостолите. Апостол Петър е оказал особено влияние върху него, чието наставничество е определило бъдещото му служение.

Климент става четвъртият папа на Рим, ръководейки Църквата след Лин и Анаклет. Неговият понтификат съвпада с време на укрепване на християнските общности, особено в условията на преследване от Римската империя.

Според преданието, император Траян заточил Климент на тежък труд в Херсонес (днешен Крим), където той работил усилено в кариерите сред други християнски изгнаници. Дори там той продължил пастирското си служение: обръщал езичниците във вярата, подкрепял вярващите и строил молитвени места.

Мъченичеството му е свързано и с чудотворен елемент. По заповед на властите Климент е вързан за котва и удавен в морето, за да се ограничи разпространението на християнството. Според легендата водата се е отдръпвала веднъж годишно, разкривайки храма, в който са се съхранявали мощите на светеца.

Какво да не правите на 25 ноември

Според народните вярвания не бива да се занимавате с мръсна домакинска работа, за да не си навлечете неприятности. Не можете да давате или да вземате пари назаем - вярва се, че с парите, дадени на този ден, ще си отиде и вашето собствено благополучие.

Забранено е да се оставят врати или порти отворени - според народните поверия на този ден „злият дух търси място за зимен сън“, така че всички места, от които той може да влезе в дома, трябва да бъдат плътно затворени.

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден. Ясен ден вещае до мразовита и суха зима. Ако е топло и облачно, очаквайте мека зима. Ако има слана на 25 ноември, тя ще се задържи още 40 дни. Ако първият сняг падне на този ден, зимата ще бъде снежна. Ако духа силен вятър, това вещае виелици през декември.

Според народните вярвания първите истински слани често идват на този ден.

