Българо-китайските отношения и дълбоките им корени: Борисов посрещна делегация от Китай (СНИМКИ)

"Отношенията между България и Китай имат дълбоки исторически корени и се градят върху взаимно уважение, доверие и дългогодишно приятелство. България е втората държава в света, която признава Китайската народна република през 1949 г. Миналата година отбелязахме 75 години от установяването на дипломатически отношения, значима годишнина, която подчертава устойчивостта на нашето партньорство". Това е заявил лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща в Централата на ГЕРБ със Сяо Дзие, заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители на Китай, както и пред водената от него делегация, става ясно от "Фейсбук".

"Днес все повече млади хора от Китай избират България, за да получат своето образование и да развиват бизнес, както и български студенти и специалисти намират възможности в Китай. Този двустранен обмен е основа за още по-силни връзки в бъдеще", коментира Борисов.

Снимка: "Фейсбук" Бойко Борисов

Взаимодействието ще продължи

"Убедени сме, че ще продължим засиленото взаимодействие с Общокитайското събрание на народните представители, което има значима роля като върховен законодателен орган и ключово място в политическата система на Китай", посочи Борисов.

Той особено цени активния парламентарен обмен през последните години, включително посещенията на няколко китайски делегации у нас.

Борисов отбелязва, че Китай е водещ фактор в международната политика, втората по големина икономика в света след САЩ и постоянен член на Съвета за сигурност на ООН. ОЩЕ: Атанас Зафиров и представители на левицата се срещнаха с китайска делегация, ръководена от Сяо Дзие