Мирише на война: САЩ обявиха Мадуро за терорист

Администрацията на Тръмп може да разшири правомощията си за предприемане на действия във Венецуела от понеделник, тъй като САЩ определят венецуелския президент Николас Мадуро и неговите правителствени съюзници като членове на чуждестранна терористична организация, предаде CNN. Щатите смятат, "Картел де лос Солес" като чуждестранна терористична организация. Но организацията, за която правителството на САЩ твърди, че се ръководи от Мадуро, не е картел сама по себе си, пише Associated Press.

Според експерти „Картел де лос Солес“ е по-скоро описание на предполагаемо корумпирани държавни служители, отколкото на организирана престъпна група, допълва CNN.

Мирише на война

Планираният за понеделник ход идва в момент, когато Тръмп обмисля дали да предприеме военни действия срещу Венецуела, което Тръмп не изключи, въпреки че повдигна въпроса за възможността за преговори с Мадуро, става ясно от материал на Associated Press.

Американски източници посочиха пред агенция "Ройтерс", че началото на новата фаза може да е предстоящо, но не е известно в какво точно ще се състои тя.

Междувременно продължава несигурността относно следващите стъпки на администрацията на Доналд Тръмп към Венецуела след включването на самолетоносача "Джералд Форд" към голямото военноморско разполагане на Вашингтон в близост до венецуелските териториални води за участие в това, което Съединените щати наричат ​​операция „Южно копие“ срещу трафика на наркотици. ОЩЕ: "От кухнята": САЩ ще пращат Мадуро при Путин или Ердоган, разширяват военното присъствие в Латинска Америка

Други знаци в тази посока

Федералната авиационна служба на САЩ (FAA) издаде предупреждение срещу полети над Венецуела поради „възможна рискова ситуация“.

Испанският национален авиопревозвач Iberia, колумбийската авиокомпания Avianca, португалската TAP и бразилската Gol обявиха, че отменят полетите си тази събота до Каракас, пише El Pais. Става ясно, че и турските авиолинии също са отменили полетите си до Каракас, допълва NBC. ОЩЕ: САЩ с нов удар по кораб за наркотрафик в Тихия океан (ВИДЕО)