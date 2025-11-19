Регионална работна среща обсъди развитието на социалните услуги в община Пазарджик

На 18 ноември 2025 г. в Пазарджик се проведе регионална работна среща на тема „Развитие на социалните услуги на територията на община Пазарджик“. Форумът бе организиран съвместно от Община Пазарджик и Националния алианс за социална отговорност (НАСО). В него взеха участие представители и специалисти от социалните услуги в общината, а модератор беше регионалния представител на НАСО Валентина Гешева.

Събитието бе открито от кмета на Община Пазарджик Петър Куленски, който приветства участниците и ги поздрави за усилията, които ежедневно полагат за подобряване качеството на живот на уязвимите групи. Той подчерта значението на активния диалог и доброто партньорство между институциите за устойчиво развитие на социалния сектор.

Председателят на НАСО Георги Георгиев също се обърна към присъстващите с приветствие и изрази благодарност към общината за последователната подкрепа и принос в развитието на социалните услуги. В знак на признателност той връчи Почетна грамота на Община Пазарджик – „За активни политики и партньорства в развитието на социалните услуги“, която бе получена от кмета Куленски.

В рамките на събитието заместник-кметът по „Социални дейности и здравеопазване“ Гергана Ичева представи обстоен преглед на действащите социални услуги в общината, акцентирайки върху постигнатите резултати и ключовите предизвикателства, като изказа благодарност към всички специалисти в сектора за отдадеността им, въпреки трудностите в ежедневната им работа. Ичева подчерта, че добри резултати се постигат само чрез ефективното сътрудничество между местната власт, социалните услуги и дирекциите „Социално подпомагане“.

От страна на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ участие взе директорът Цветелина Арапова, която представи данни за броя на потребителите на социални услуги, както и актуални трудности, свързани с разкриването на нови услуги в региона.

В частта, посветена на насоките за развитие и партньорство между НАСО, социалните услуги, местната власт и институциите, г-н Георги Георгиев представи добри практики и опита на организацията в подкрепата на уязвими групи и професионалисти в сферата.

Срещата продължи с активна дискусия, в рамките на която участниците споделиха опит, наблюдения и предложения, свързани с подобряване на социалната работа и преодоляване на текущите предизвикателства.