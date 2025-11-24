Съветът на ЕС одобри общия бюджет на съюза

Съветът на ЕС съобщи, че е одобрил днес общия бюджет за следващата година. Предстои в сряда Европейският парламент да гласува окончателно бюджета на ЕС за 2026 г. преди влизането му в сила. Предвижда се бюджетът да бъде 192,8 милиарда евро, като са взети предвид нуждите в областта на отбраната, миграцията и готовността за действия при непредвидени обстоятелства, уточни Датското председателство на Съвета на ЕС.

Отбелязва се, че бюджетът за догодина е последният от седемгодишния цикъл в ЕС, като преговорите за следващите седем години продължават. През юли Европейската комисия предложи новият многогодишен бюджет да бъде 2 трилиона евро.

Акцентите в бюджета

Акцентите в бюджета за 2026 г. са конкурентоспособността, сигурността и сближаването.

Кохезионната политика остава най-големият инвестиционен стълб с над 71 милиарда евро. Над 56 милиарда от тях са предназначени за икономическо, социално и териториално сближаване.

За природни ресурси и околна среда са заделени 56.5 милиарда евро, включително 40 милиарда за пазарни разходи и директни плащания по Общата селскостопанска политика. Финансирането за програми, насърчаващи европейските земеделски продукти, е увеличено със 105 милиона евро.

Секторът "Единен пазар, иновации и цифровизация" получава над 22 милиарда евро. Този стълб е важен за осигуряване на дългосрочен растеж и технологичен суверенитет. Финансирането на научните изследвания е приоритет. Допълнителни средства получават програмите "Хоризонт Европа“ и "Еразъм плюс“, а финансирането за транспортни и енергийни мрежи е увеличено с 23,5 милиона евро.

Предвид войната в Украйна почти 3 милиарда евро се заделят за сигурността, включваща киберсигурност, отбранителните способности и военната мобилност, включително финансиране за транспортна инфраструктура с двойна употреба.

За непредвидени разходи бюджетът догодина ще разполага със 715,7 милиона евро.