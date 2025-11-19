Финансовото министерство влезе в обяснителен режим, за да бори "манипулации" за софтуера за бизнеса

Министерството на финансите влезе в обяснителен режим за т.нар. мярка СУПТО - въвеждане на задължение за електронно отчитане на приходите от продажби чрез използване в търговските обекти на одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите. Според ведомството това е мярка за "борба със сивата икономика и укриването на приходи", а темата е обект на "манипулативни политически твърдения". Днес, 19 ноември, министър Теменужка Петкова влезе в задочен спор с "Да, България" (част от ПП-ДБ) по темата.

Спорът за СУПТО

Според нея връщането към дискусията за СУПТО (част от проектобюджет 2026) е било провокирано от контролната дейност на НАП, в резултат на която са установени редица случаи, в които в търговски обекти се ползват софтуери, които не отговарят на изискванията и така се създават условия за манипулиране на данни. "Това налага въвеждането на СУПТО и въвеждането на задължение за разпространителите и производителите на софтуери, които те предлагат на търговците", подчерта още финансовият министър.

Още: Опозицията атакува финансовия министър за софтуера за бизнеса: "Не знае какво е СУПТО и манипулира"

От "Да, България" пък смятат, че тя не знае какво е СУПТО и че "манипулира обществото". "Първо, никой никога не е твърдял, че държавата ще пише софтуера. Второ, изискванията, приети в наредбата, са доброволни към момента и почти няма софтуер, който да отговаря на тях. Това е така, защото концепцията им е грешна и ограничават значително възможностите за развитие на софтуера. Трето, предложението на МФ е за де факто лицензионен режим, като всяка нова версия на софтуера трябва да се одобрява от НАП, преди той да може да бъде използван. И четвърто и най-важно: промените засягат всеки търговец, защото разходите, които производителите ще направят за приспособяване на софтуера към неадекватните изисквания на наредбата, ще бъдат за сметка на техните клиенти", смятат от "Да, България".

Снимка: Божидар Божанов, БГНЕС

Позицията на Министерство на финансите

Позицията на МФ, която бе публикувана след тези твърдения, гласи, че с промяна в Закона за ДДС, заложена в проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 г., се предвижда производителите и разпространителите на софтуери за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) задължително да декларират в НАП съответствието на данните за тези софтуери с изискванията, включени в Приложение 29 от Наредба H-18, които остават непроменени. Въвеждането в действие на мярката се предвижда да е от месец април 2026 година.

От това задължение и към момента са освободени производителите и разпространителите на интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, както и на електронните системи с фискална памет, тъй като те се одобряват от БИМ и НАП, казват от ведомството.

Още: "ПП-ДБ всяват смут в системата": Финансовият министър обвини опозицията в подкрепа на сивата икономика (ВИДЕО)

"Непроменен остава и досегашният ред за деклариране на съответствието на СУПТО с изискванията на Наредбата – чрез Портала за електронни услуги на НАП. Това задължение касае само производителя или съответно разпространителя на СУПТО, а не и търговеца, осъществяващ дейност в обекта, в който се използва такъв софтуер. Видно от текста на разпоредбата, не се въвежда задължение за използване на специален софтуер за управление на продажбите, разработен от НАП, а се изисква наличието на съответствие на използваните в търговските обекти софтуери за управление на продажбите с изискванията на Наредба Н-18", добавят от МФ.

Към момента - по данни от НАП - в 5943 търговски обекта на 4272 икономически оператора се използва СУПТО, данните за които са декларирани доброволно в НАП, а в публичния електронен списък на НАП са включени 120 софтуера за управление на продажби в търговските обекти, за които са декларирани съответните данни и обстоятелства.

"Измененията ще обхванат само тези търговци, които използват в търговските си обекти софтуери, отговарящи на определението за СУПТО в ЗДДС. Тези търговци ще могат да продължат да използват софтуерите за управление на продажбите, които и в момента използват, ако те отговарят на изискванията на наредбата, и това обстоятелство се декларира пред НАП от съответния производител или разпространител. Останалите търговци, които не използват в търговските си обекти софтуер за управление на продажбите, ще продължат да регистрират продажбите си по досегашния начин чрез ЕКАФП", гласи позицията на ведомството.

Снимка: Теменужка Петкова, БГНЕС

Предложената промяна е с цел "предотвратяване на случаите, при които приходите от продажби не се отчитат в пълен размер посредством използване на различни способи за манипулиране на данните или използване на софтуери, които не са свързани с фискалните устройства и за извършените продажби не се издават необходимите фискални документи".

Още: "Да, България" са против новия софтуер за бизнеса: Имат алтернатива (ВИДЕО)

Според МФ в контролната дейност на НАП са установени много случаи, в които:

в търговските обекти се използват софтуери за управление на търговската дейност, които дават възможност за вграждане на функционалности, позволяващи при приключването на продажба да не се подава команда към фискалното устройство за отпечатване на фискален бон, а от нефискално устройство се разпечатва и предоставя на клиента бон, имитиращ фискалния бон. По този начин чрез функционалността на софтуера се дава възможност за отклоняване от фискализация на определена част от реалните обороти от извършените продажби, като в хода на контролни производства са установени случаи на укрит оборот в размер на 30%-70%.

зачестяват и случаите на използване от страна на задължените лица на различни способи за манипулиране на информацията, създавана от софтуерите, включително нейното изтриване от устройствата, с които софтуерът работи. Понякога тази информация се съхранява на отдалечен сървър или в компютърен облак, като при проверка задължените лица твърдят, че не могат да предоставят достъп до данните.

често наблюдавана е практиката да се използват софтуери за управление на продажбите, които реално не управляват въведените в експлоатация фискални устройства и само част от извършените продажби се въвеждат ръчно във фискалните устройства.

"Като резултат от мярката се очаква да се повишат приходите за бюджета вследствие реалното отчитане на получените приходи, както и предотвратяване на негативното влияние върху пазара и конкурентната среда", посочват от финансовото министерство.