С гости от Камерун до Япония: Рекорден брой участници на "Кукерландия" 2026

Рекорден брой участници ще представят богатството на маскарадните обреди в България и по света в тазгодишното издание на "Кукерландия", съобщиха организаторите.

Международният маскараден фестивал, който бележи по неповторим начин присъствието на България в глобалната културна карта, ще се проведе за 27-а поредна година в Ямбол от 25 февруари до 1 март под патронажа на Министерството на културата и Националната комисия на ЮНЕСКО. Организатори са общините Ямбол и Тунджа.

Гости от Камерун до Япония

Специално създадени за "Кукерландия" спектакли, множество изложби, арт-работилници и забавления за малки и големи обогатяват програмата на фестивала.

Маскарадни групи и делегации от Камерун, Гана, Румъния, Турция, Гърция и Япония са сред специалните гости на фестивала. Древният танц на китайския дракон ще бъде представен от възпитаниците на институт "Конфуций" в Средно училище "Васил Левски"-Русе.

На 28 февруари и на 1 март на двете сцени в Градския парк на Ямбол ще се надиграват мъжки и младежки маскарадни групи от всички фолклорни области в страната.

Рекорден брой участници

Добруджанската фолклорна област ще бъде представена от каракушите на Алфатар и групите на силистренските села Айдемир, Калипетрово, Варненци.

Маскарадните обичаи от шопската фолклорна област ще бъдат пренесени на сцените на "Кукерландия" чрез сурвакарите и мечкарите от кюстендилското село Пиперков чифлик и от град Перник и селата Богданов дол, Гигинци, Долна Диканя, Долна Секирна, Дрен, Земен, Кралев дол и Расник.

Ритуалите от северняшката фолклорна област ще покажат черните кукери от смядовското село Веселиново, джамалите от русенското село Кошòв, арапите от Макак, мечкарите от Гулянци и групата от Бозвелийско.

От родопската фолклорна област са кукерите от Ивайловград, а от странджанската - кукерите от Вресово и Долно Езерово. Най-много участници има от Тракийската фолклорна област. От област Карлово пристигат кукери от Баня, селата Вердраре, Войнягово, Домлян, Дъбене, Климент, Пролом, Соколица и Христо Даново. На двете сцени в Градския парк на Ямбол ще видим също кукерите от Отец Паисиево и от село Александрово, община Павел Баня, джамалите от град Стара Загора, старчешката булка от село Тъжа, старците от Голямо Дряново, дервишите от Церово, джумалите от Калугерово, сакарския звяр от Княжево.

И тази година във фестивала ще участват маскарадните групи на сливенските села Глушник, Драгоданово, Желю войвода, Калояново, Камен, Младово, Николаево и Трапоклово.

Домакините ще бъдат представени от Кукерската група на град Ямбол към Народно читалище "Диана-1944" и от групите на община Тунджа от селата Веселиново, Дражево, Завой, Кабиле, Калчево, Козарево, Маломир, Могила, Победа, Стара река, Търнава, Чарган, Челник и Хаджидимитрово. Традиционните за ямболска област ритуали по пробуждането на природата ще покажат и кукерите от стралджанските села Джинот, Зимница, Иречеково, Чарда и от елховските Бояново и Кирилово.

