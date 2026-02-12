Видин се готви да постави нов световен рекорд

Видин ще отбележи празника на Баба Марта на 1 март с амбициозно и вдъхновяващо събитие – опит за поставяне на нов световен рекорд на Гинес за най-дълга мартеница – символ на здравето, надеждата и идващата пролет..

Целта е да бъде постигната бяло-червена нишка с впечатляващата дължина от 50 километра.

По този начин градът ще подобри и собствения си рекорд от 17 км, регистриран преди повече от 10 години и който все още е актуален. Това превръща инициативата не просто в празнично събитие, а в мащабна общоградска кауза, обединяваща поколения видинчани около българската традиция.

Подготовката вече тече

В подготовката активно участват местните читалища, които вече изработват и сплитат дългата мартеница. Всеки метър от нея носи труда, ентусиазма и любовта към традициите на стотици доброволци.

Опитът за рекорд на Гинес има за цел не само да подобри предишното постижение, но и да изпрати силно послание – че Видин е град с дух, памет и амбиция да пази и популяризира българските обичаи пред света.

Работилници, конкурси и "Жива мартеница"

Сред другите впечатляващите моменти в програмата ще бъде инициативата "Жива мартеница", в която ще се включат над 500 участници. Облечени в бяло и червено, те ще оформят символична жива композиция на Пижо и Пенда, превръщайки се в част от самата традиция.

Празничният ден ще предложи и разнообразни съпътстващи инициативи за малки и големи. За децата е организирана творческа работилница, в която хората ще могат сами да изработят мартеници и да научат повече за символиката на мартеницата и за обичаите, свързани с 1 март.

Настроението ще бъде допълнено от тематични конкурси - за най-автентична Баба Марта, за най-бързи баба и внуче, за най-оригинална мартеница.

Организаторите от Община Видин канят всички жители и гости на Видин да станат част от празника и да се включат в усилието градът отново да впише името си в световната история на рекордите. 1 март във Видин ще бъде ден на традицията, споделената емоция и гордостта от българското.

