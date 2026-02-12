Лайфстайл:

Видин се готви да постави нов световен рекорд

12 февруари 2026, 8:56 часа 335 прочитания 0 коментара
Видин се готви да постави нов световен рекорд

Видин ще отбележи празника на Баба Марта на 1 март с амбициозно и вдъхновяващо събитие – опит за поставяне на нов световен рекорд на Гинес за най-дълга мартеница – символ на здравето, надеждата и идващата пролет..

Целта е да бъде постигната бяло-червена нишка с впечатляващата дължина от 50 километра.

По този начин градът ще подобри и собствения си рекорд от 17 км, регистриран преди повече от 10 години и който все още е актуален. Това превръща инициативата не просто в празнично събитие, а в мащабна общоградска кауза, обединяваща поколения видинчани около българската традиция.

Още: Пижо и Пенда - откъде идват легендарните образи

Подготовката вече тече

В подготовката активно участват местните читалища, които вече изработват и сплитат дългата мартеница. Всеки метър от нея носи труда, ентусиазма и любовта към традициите на стотици доброволци.

Опитът за рекорд на Гинес има за цел не само да подобри предишното постижение, но и да изпрати силно послание – че Видин е град с дух, памет и амбиция да пази и популяризира българските обичаи пред света.

Работилници, конкурси и "Жива мартеница"

Още: Тайнствената Баба Марта – единствената жена сред месеците

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Сред другите впечатляващите моменти в програмата ще бъде инициативата "Жива мартеница", в която ще се включат над 500 участници. Облечени в бяло и червено, те ще оформят символична жива композиция на Пижо и Пенда, превръщайки се в част от самата традиция.

Празничният ден ще предложи и разнообразни съпътстващи инициативи за малки и големи. За децата е организирана творческа работилница, в която хората ще могат сами да изработят мартеници и да научат повече за символиката на мартеницата и за обичаите, свързани с 1 март.

Настроението ще бъде допълнено от тематични конкурси - за най-автентична Баба Марта, за най-бързи баба и внуче, за най-оригинална мартеница.

Организаторите от Община Видин канят всички жители и гости на Видин да станат част от празника и да се включат в усилието градът отново да впише името си в световната история на рекордите. 1 март във Видин ще бъде ден на традицията, споделената емоция и гордостта от българското.

Още: 3 легенди, които стоят зад мартениците

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Видин Световен рекорд Мартеница Баба Марта мартеници
Още от Добрите новини
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес