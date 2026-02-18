Най-големият радиотелескоп в света стъпва в България

В България ще бъде разположена първата за Югоизточна Европа наблюдателна станция на най-големият радиотелескоп в света за ниски честоти.

Изграждането на станцията на радиотелескопа LOFAR (Нискочестотен масив) ще завърши до края на 2026 г., съобщиха от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при Българската академия на науките (НАО - БАН).

Паневропейски проект

Става въпрос за паневропейски проект, който включва 52 антенни станции в 8 държави - Нидерландия, Германия, Полша, Франция, Ирландия, Латвия, Швеция и Великобритания. В момента е в ход разширяване с допълнителни станции в Италия и България, учочниха от института.

Изследванията с радиотелескопа LOFAR обхващат научни области като слънчева физика, космическо време, образуване на галактики, физика на пулсарите, преходни радио явления и космически магнитни полета.

България е съучредител на Европейския консорциум за изследователска инфраструктура LOFAR ERIC, създаден от Европейската комисия през декември 2023 година, заедно с Германия, Ирландия, Италия, Нидерландия и Полша.

Източник: lofar.bg

Къде ще се намира?

Проектът LOFAR-BG е финансиран като част от Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България 2020-2027, координирана от Министерството на образованието и науката (МОН).

Станцията LOFAR-BG се изгражда в непосредствена близост до Националната астрономическа обсерватория Рожен.

Институтът по астрономия с НАО при БАН организира летен стаж по радиоастрономия и изграждане на LOFAR-BG през 2026 г. Стажът е предназначен за студенти, докторанти и млади учени с интерес към радиоастрономията, физиката и инженерните науки, казаха още от института.

Какво е LOFAR

Телескопът LOFAR, който е създаден в Холандия, се управлява от холандския Институт по радио астрономия – ASTRON. Това е пан-европейски, разпределен нискочестотен радио телескоп от последно поколение, съставен от отделни станции с диполни антени.

Сигналите от отделните антени на всяка станция се събират в наблюдателни "лъчи", насочвани електронно в произволни посоки на северното небе.

LOFAR предлага уникални наблюдателни възможности за изследване на астрофизични и геофизични феномени в близката и далечна Вселена.

Чувствителността и изключително голямото "зрително поле" на LOFAR го правят идеален инструмент за дълбоки проучвания на много голяма площ от небето. LOFAR ще направи серии от уникални изследвания на нискочестотни радио източници, които ще отворят прозорец за развитие на много дялове от астрофизиката. Много важни сред тях са: формирането на масивни галактики, купове и черни дупки — използвайки радиогалактики с червено отместване z ≥ 6 за образци; магнитното поле в куповете, използвайки дифузните радиоемисии в галактични купове; формирането на звезди в ранната Вселена, проучвайки галактики с активно звездообразуване.

Този проект е оптимизиран за получаване на големи проби от различните категории извънгалактични радио-излъчващи обекти. Планът е да се изследва цялото достъпно небе на ключовите честоти 15, 30, 60, 120 MHz и 1000 квадратни градуса на 200 MHz. Проучванията ще се проведат през няколко епохи, което позволява откриването на променливи източници.