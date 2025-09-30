Войната в Украйна:

Перник остана без вода, кога ще я пуснат

30 септември 2025, 09:16 часа 389 прочитания 0 коментара
Перник остана без вода, кога ще я пуснат

Перник и няколко околни населени места осъмнаха без вода тази сутрин.

Става въпрос за Перник и град Батановци, селата Ярджиловци, Богданов дол, Мещица, Дивотино, Люлин и Големо Бучино, които се захранват от язовир "Студена".

Още: "Пари има, но вода в Плевен няма": "ВиК холдингът" за водната криза

Причината е превключване на част от съществуващ довеждащ водопровод към новоизградено трасе по водния цикъл.

От ВиК-Перник съобщават, цитирани от БГНЕС, че водата ще бъде пусната отново в следобедните часове на 1-ви октомври, сряда.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Пореден протест срещу безводието в Плевен

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
ВиК безводие липса на вода информация 2025
Още от Перник
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес