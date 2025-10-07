Пускат парното в Перник

Започва поетапно пускане на отоплението в Перник. Парното ще се пуска по график, като с предимство са детските градини и училищата. Очаква се до четвъртък отоплението да бъде пуснато към всички абонати, съобщиха от "Топлофикация Перник". В сгради, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена поради продължаващи ремонти в някои от жилищата, парното няма да бъде пуснато.

Дружеството е готово за новия отоплителен сезон. През лятото в ТЕЦ "Република" са работили трите газови когенератора, което е позволило въглищните котли и спомагателни съоръжения да бъдат ремонтирани без да се спира топлата вода на целия град. За по-дълъг период от време – близо месец, без топла вода са били само част от живущите в кварталите "Изток" и "Мошино". "Там бе подменен компрометиран участък от топлопроводната магистрала "Север", като бяха положени 750 метра нови тръби", съобщават от "Топлофикация Перник".

Отстранявани са течове по топлопроводите и в други райони на града. През зимния период в експлоатация ще бъде пуснат Пети парогенератор, което ще позволи да бъде направена профилактика и на газовата когенерация.