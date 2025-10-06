Войната в Украйна:

Населени места в Трънско все още са без ток

06 октомври 2025, 14:11 часа 350 прочитания 0 коментара
Около 20 населени места в Трънско все още са без ток след падналия сняг в региона през изминалата седмица. Това съобщи кметът на общината Цветислава Цветкова, цитирана от БТА. Тя уточни, че екипи на електроразпределително дружество ЕРМ Запад работят на място. "Имаме групи от общината, Горското стопанство и пожарната. Надяваме се в част от населените места още днес да бъде възстановено електрозахранването, защото това се очертава основен проблем за момента", уточни Цветкова.

Тя коментира още, че към момента няма данни за бедстващи хора, а пътищата са проходими. На места все още липсва мобилното покритие.

Кметът на Трън отбеляза още, че от вчера е възстановено електрозахранването в помпената станция в село Банкя, осигуряваща вода за града.

На територията на община Трън бе обявено бедствено положение. Мярката бе взета с оглед падналия през изминалата седмица в района сняг и влошената метеорологична обстановка. Във връзка с това бе задействана и системата за ранно предупреждение BG-Alert.

Виолета Иванова
