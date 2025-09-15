Първият учебен ден в Рударци започва с режим на водата, стана ясно от думите на кмета на населеното място Панталей Янков в сутрешния блок на БНТ. В селото ще има вода от 5.00 до 12.00 ч. и от 17.00 ч. до 00.00 през нощта. Кметът е в тясна връзка с директора на училището, като по думите му то няма да бъде чак толкова засегнато, като засега децата ще си носят вода и може би ще усетят липсата вода от следобедния курс. Междувременно кметът е отправил запитване към общината, за да се осигури вода за децата.

Причините за водната криза

"Комплексни са причините, но главно причината тази година е засушаването. Малки количества, които идват към Рударци от Владайския канал, които през цялото лято успяхме да задържим по някакъв начин нивата, но на края са били доста драстични", каза още кметът на населеното място.

Според него заради остарялата мрежа в населеното място, има не повече от 2-3 повреди месечно.

"Последният ремонт е 70-години, има сменени участъци през 90-те години и наскоро се е сменил един участък от ВиК мрежата", добави още Янков.

Припомняме, че проблеми с безводието имат и други населени места в страната, като най-осезаемо то е в Плевен, където хората протестираха вече няколко пъти. ОЩЕ: Добра новина: Плевен ще има вода