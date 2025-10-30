Продават на търг автогара

Войната в Украйна:

30 октомври 2025, 12:02 часа 265 прочитания 0 коментара
Националната агенция по приходите (НАП) продава автогарата в Перник. Имотът е частна собственост и е разположен на площ от 6809 кв. м. Търгът e е с тайно наддаване. Той ще се проведе на 25 ноември, а първоначално обявената цена е над 3 млн. лв.

Обявеният на търг имот е с тежести – с ипотека от 2018 година. Огледът на място ще се извършва всеки присъствен ден от 11 до 18 ноември, а предложения за участие в търга ще се приемат от 12 до 19 ноември.

Имотът е разположен в урбанизирана територия, непосредствено до жп гарата в града, с която е свързан чрез подлез. Върху терена са изградени две сгради. Едната от тях е за нуждите на автотранспорта, а другата е за производствени и складови цели.

От автогарата в Перник тръгват автобусите по линията Перник - София, както и автобуси, обслужващи линии от областната и общинската транспортна схема, припомня БНР.

