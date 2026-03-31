100-годишен юбилей посрещна баба Ветка Иванова от плевенското село Ясен

Община Плевен има своя нов столетник. Вековен юбилей през м. март отбеляза Ветка Иванова, жител на плевенското село Ясен. По случай рождения си ден тя получи поздрави и пожелания за здраве от кмета на Общината д-р Валентин Христов и кмета на Ясен Мариана Иванова. За празника ѝ бе връчена и сумата от 300 евро, съгласно решение на Общинския съвет.

Баба Ветка е родена на 25 март 1926 год. в гр. Долни Дъбник. През 1945 год. сключва брак с Тодор Иванов, след което двамата заживяват в с. Ясен, община Плевен. Работила е като шивачка, в „Нефтохим“ - Плевен, а след това и в бившата шивашка фабрика „Саня“. Днес възрастната жена се радва на две деца, трима внука, трима правнуци и е щастлива прапрабаба на две праправнучки.

Да ѝ пожелаем здраве и дълголетие!