100-годишен юбилей посрещна баба Ветка Иванова от плевенското село Ясен

31 март 2026, 20:31 часа
Снимка: Община Плевен
Община Плевен има своя нов столетник. Вековен юбилей през м. март отбеляза Ветка Иванова, жител на плевенското село Ясен. По случай рождения си ден тя получи поздрави и пожелания за здраве от кмета на Общината д-р Валентин Христов и кмета на Ясен Мариана Иванова. За празника ѝ бе връчена и сумата от 300 евро, съгласно решение на Общинския съвет.

Баба Ветка е родена на 25 март 1926 год. в гр. Долни Дъбник. През 1945 год. сключва брак с Тодор Иванов, след което двамата заживяват в с. Ясен, община Плевен. Работила е като шивачка, в „Нефтохим“ - Плевен, а след това и в бившата шивашка фабрика „Саня“. Днес възрастната жена се радва на две деца, трима внука, трима правнуци и е щастлива прапрабаба на две праправнучки.

Да ѝ пожелаем здраве и дълголетие!

Антон Иванов
