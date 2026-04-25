Празнични годишнини отбелязват четири учебни заведения в Плевен

За четири учебни заведения в Плевен тази седмица е специална - ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ отбеляза своя 30-годишен юбилей, ОУ „Валери Петров“ събра приятели на патронен празник, 75-годишнината си празнува Професионалната гимназия по механоелектротехника в града. А днес /24 април/ 68 години от създаването си чества ПГ по мениджмънт и хранителни технологии. Събитията събраха десетки официални гости, партньори, учители, ученици и приятели на училищата. Поздравления поднесоха и представители на ръководството на Община Плевен, които бяха част от празничните събития.

В празничен концерт в ДКТ „Иван Радоев“ 30 години традиции, успехи и вдъхновение отпразнува ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ с директор Малинка Маринова. Сцената се превърна в символичен дом на спомени и признание към хората, изградили авторитета на училището през изминалите три десетилетия. Отличия за изключителен принос бяха връчени на преподавателите Ваня Лазарова, Янко Янчев, Елеонора Берова, Камелия Баръмова, Полина Борисова, Полина Богданова и Пламен Ангелов – личности, посветили своята работа на развитието на младите хора. От гимназията не забравиха и своите възпитаници, които с успехите си издигат името на училището – сред тях са Дария Георгиева, Михаела Христова, Елена Здравкова, Елена Косева, Даяна Тодорова, Габриела Стоянова, Рос-Мари Димитрова, Марина Вълчева, Станислав Петров, Деян Гатовски, Кристиян Андреев и Иван Иванов. Кулминацията на вечерта бе театралната постановка „Ориент експрес“, изпълнена отново от талантливи възпитаници на училището. Част от празника бяха и изпълненията на клуб „Алеко пее и танцува“. „Влакът има машинисти, има кондуктори, има и пътници, но най-важното е, че всички ние гледаме в една посока – към бъдещето. Път, който няма крайна гара, защото след всяка спирка започва ново пътуване“. Тези думи обобщиха духа на вечерта – 30 години път към знанието, развитието и човешкия потенциал. Специални аплодисменти и признание бяха отправени към директора на гимназията Малинка Маринова, която в продължение на 27 години уверено води „влака на бъдещето“, превръщайки училището в символ на качество, традиция и иновации.

На 22 април и ОУ „Валери Петров“ с директор Таня Илиева отбеляза своя патронен празник. За тържеството отново бе избрана залата на ДТ „Иван Радоев“, където се събраха учители, ученици и гости. В приветствието си към гостите на тържеството Таня Илиева поздрави учители и ученици, които с ежедневния си труд доказват смисъла на училищния девиз: „Учим, творим, успяваме“. В празничната програма прозвучаха стихове на големия Валери Петров и изпълнение на вокална група „Форте“. Приятна изненада за всички присъстващи бе драматизацията на приказката „Меко казано“ от Валери Петров, представена от участниците в студиото за детско-юношески театър към ОУ „Хан Крум“. ОУ „Валери Петров“ е сред най-младите учебни заведения в Плевен, което пише своята история от учебната 2017/2018 година. С решение на Общински съвет - Плевен училището носи името на големия поет, драматург и преводач Валери Петров.

С юбилеен концерт в зала „Катя Попова“ 75-годишнината си отпразнува и Професионалната гимназия по механоелектротехника в Плевен. По време на празничния концерт бяха представени и новото училищно знаме и песен по текст на Наташа Басарова, музика и аранжимент на Милен Първанов, в изпълнение на Любомир Дюлгеров. „Със своите изпълнения Вие внесохте вдъхновение, емоция и красота, които ще останат дълго в сърцата на всички присъстващи. За нас беше чест и удоволствие да споделим този значим момент заедно с Вас. Вярваме, че сътрудничеството ни ще продължи и занапред в името на културата, образованието и развитието на младите хора. Още веднъж приемете нашата дълбока признателност и най-сърдечни пожелания за здраве, творчески успехи и бъдещи вдъхновяващи изяви“, обърна се към присъстващите инж. Цветелина Стойкова, директор на ПГ по механоелектротехника - гр. Плевен.

Днес 68 години празнува Професионалната гимназия по мениджмънт и хранителни технологии в града. Празникът събира гости и приятели на място в гимназията. През 1963 г. в Плевен е открит Техникум по млекопреработване „Мишо Цонев“. През 1974 г. стартира обучението в настоящата сграда, а година по-късно е построено и общежитието. През 1975 - 1976 г., когато тогавашният Техникум по млекопреработване се слива със СПТУ по месопреработване, гр. Левски, училището е преименувано в Техникум по мениджмънт и хранителни технологии. През 1988 г. - за своя 25-годишен юбилей, училището е наградено с орден „Кирил и Методий“ първа степен за постигнати успехи в подготовката на кадри за млекопреработването.