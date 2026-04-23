С концерт-спектакъл „В храма на операта“ Плевен отбелязва 85 години от рождението на оперната прима Гена Димитрова

С концерт-спектакъл „В храма на операта“ Община Плевен ще се поклони пред легендарната оперна прима Гена Димитрова, поводът е 85-ата годишнина от рождението на световноизвестното сопрано. Спектакълът, реализиран съвместно с Общински хор „Гена Димитрова“, ще бъде на 21 май 2026 г., четвъртък, от 19.00 часа в Драматично-куклен театър „Иван Радоев” – Плевен.

Солисти ще са двама изявени ученици на Гена Димитрова с международни кариери: сопраното Габриела Георгиева - солист на Софийската опера, и тенорът Иван Момиров - солист в концерти и спектакли на най-престижните световни сцени.

Програмата на музикалното събитие включва красиви арии и хорове из опери, в които Гена Димитрова е пяла централни партии, белязали ярко нейната бляскава световна кариера: „Набуко”, „Макбет“, „Трубадур”, „Ломбардци” и „Аида” от Дж. Верди, „Тоска” и „Турандот” от Дж. Пучини, „Норма” от В. Бeлини. Диригент ще е Анелия Дечева, а клавирният съпровод ще е на Мариана Мирчева.

Мултимедия ще представи интересни моменти от интервюта на Гена Димитрова и нейни сценични превъплъщения в коронните ѝ роли, с които покорява най-престижните световни оперни театри.

Богата и красива фотоизложба ще проследи в хронологична последователност нейния път, белязан от талант, огромна любов към изкуството, устрем и глас, който надхвърля границите на времето. Материалите (снимки, афиши, статии и сценични костюми) са от фонда на Регионалния исторически музей в Плевен и от архива на фондация „Гена Димитрова” с учредител и управител Милена Стойкова, осиновената дъщеря на Гена Димитрова. Експозицията ще бъде подредена във фоайето на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ в Плевен в деня на концерт-спектакъла „В храма на операта”.

ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН, но с безплатни покани, които могат да бъдат получени от 11 май на касата на ДКТ „Иван Радоев” - Плевен.

Организатор на събитието е Община Плевен в партньорство с Общински хор „Гена Димитрова“ - Плевен.