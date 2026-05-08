Ученици почистиха и освежиха детски площадки в Плевен

Инициатива под мотото „Първа пролет в Плевен“ за почистване, боядисване и освежаване на детски площадки проведоха съвместно Община Плевен и Общинският младежки парламент. С освежени цветове вече са площадки в жилищните квартали „Дружба“ и „Воден“. Кампанията е поредната успешна в Плевен с участието на тийнейджърите и е част от усилията им за подобряване на градската среда.

„Първа пролет в Плевен“ е включена в Календара за младежките дейности на Общината за 2026 г., като местната управа осигурява необходимите материали за проявата - ръкавици, бои, четки и други необходими консумативи.