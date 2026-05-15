Честит празник, Плевен!

Още един почетен гражданин има Плевен от днес – това е г-н Петко Цолов – кмет на Община Плевен в мандат 1987 - 1991 г. Званието бе връчено от кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов и председателя на местния парламент доц. д-р Иван Малкодански на тържествено заседание на Общинския съвет, с което беше поставено началото на празничния за Плевен 15 май. От името на г-н Цолов отличието получи една от дъщерите му - Мариана Рускова, а внукът Петър Станчев се обърна към присъстващите с послание от дядо си.

Дневният ред включваше и полагане на клетва на двама новобявени съветници – Моника Чочева – Лилакова и д-р Калин Поповски.

След тържествената сесия общинските съветници, почетните граждани и гости на Плевен присъстваха на празничния ритуал на пл. „Възраждане“. След издигане на знамената свещеници от православните храмове в града отслужиха празничен молебен за здраве и благоденствие на плевенчани пред иконата на Св. Георги Победоносец, който е закрилник на града.

На празника присъстваха народни представители от 15-и Плевенски многомандатен район, пристигнаха представители на посолства у нас и делегации от побратимени на Плевен градове. Градът посрещна Негово превъзходителство г-н Донг-бе Ким - Посланик на Република Корея в София, г-н Хидеаки Мачида – заместник-ръководител на мисията на Япония в София, официални делегации от побратимените градове Битоля и Кавадарци - Република Северна Македония, Плоцк – Полша, и Браила – Румъния. Сред гостите бяха представители на държавната и местна власт, политически сили, институции, дейци на образованието и културата, много деца със своите родители.

В поздравлението си кметът д-р Валентин Христов припомни, че 15 май е повече от дата в календара - той носи паметта за хората преди нас, за духа и традициите, и за обичта, която ни свързва с родния дом. „Вярвам, че когато сме водени от добри намерения, когато разговаряме с уважение и работим заедно, можем да постигнем много. Защото развитието на Плевен зависи от всички нас - от нашите усилия, от отношението ни един към друг и най-вече от любовта ни към нашия град. Нека пазим традициите, вярваме в силите си и да вървим напред - с мъдрост, уважение и грижа. Нека Св. Георги Победоносец – покровител на Плевен, ни закриля и носи мир, здраве и благополучие във всеки дом!“, пожела д-р Христов.

В концерта на пл. „Възраждане“ със свои изпълнения се включиха Общински духов оркестър и Ученически духов оркестър към НУИ „Панайот Пипков“ – гр. Плевен.

Празничната програма за деня продължава с концерти и спортни инициативи, финал на деня ще бъде празнична заря:

17:00 ч. - „Децата на Плевен спортуват“ - Флашмоб със Спортен клуб по мажоретен спорт „Еуфория“ при СУ „Иван Вазов“ - гр. Плевен

17:45 ч. - Приключенска игра по ориентиране „Открий Плевен“

19:00 ч. - DJ MIXI MIKE

20:00 ч. - Концерт на Александър Колев и приятели - сцена „Каскада“

21:00 ч. - Концерт на Владимир Ампов - Графа - пл. „Възраждане“

22:00 ч. - Празнична заря