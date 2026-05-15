Плевен празнува: Песните на Емил Димитров и ритмите на Северняшкия ансамбъл дадоха начало на концертите за Празника на града

С много и разнообразни събития Община Плевен отбелязва Празника на града – 15 май.

Началото на концертната програма бе поставено в сряда вечер, 13 май, с песните на големия Емил Димитров и концерта „Ако си дал“, посветен на 85-годишнината от рождението на обичания изпълнител.

Веднага след това на сцената излязоха музикантите и танцьорите от Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“, които зарадваха публиката с концерта „На север от Балкана“.

Празничните прояви продължават и тази вечер. На сцената ще се качат местни танцови формации, FYRE & DJ THEO, както и рок група „Д2“ с Дичо Христов.

Празнична програма за 14 МАЙ /ЧЕТВЪРТЪК/

18:00 ч. – Пролетен салон на плевенските художници – Арт център Плевен /Градската градина/

18:30 ч. – „Плевен танцува“ – представяне на клубовете по спортни танци „Зорая“, „Прима денс“, „Синтез“ и „Танцова работилница“ – сцена „Каскада“

20:00 ч. – Концерт на FYRE & DJ THEO – сцена „Каскада“

21:00 ч. – Концерт на рок група „Д2“ с Дичо Христов – сцена пл. „Възраждане“