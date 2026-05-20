Институционално признание за Плевен

Соня Ганева - секретар на Община Плевен, бе избрана за член на Управителния съвет на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО РБ) за мандат 2026 – 2030 г. Решението е взето по време на XXXVI отчетно-изборно Общо събрание на Асоциацията, проведено на 14 май 2026 г. във Велико Търново. Изборът е признание за професионализма, експертизата и активната работа на секретаря на Община Плевен, както и за добрия административен капацитет и последователната работа на общинската администрация.

В поздравително писмо до кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов изпълнителният директор на НАСО РБ Силвия Даскалова посочва, че изборът е оценка за „високия професионализъм, експертиза и активност“ на Соня Ганева и изразява увереност, че новото ръководство на асоциацията ще продължи да допринася за развитието на местното самоуправление и добрите административни практики в страната.

От Асоциацията отправят и благодарност за подкрепата и активното участие на Община Плевен в дейността на организацията, като подчертават значението на доброто партньорство между местните администрации.

Националната асоциация на секретарите на общини в Република България е учредена през 1997 г. от 62 секретари на общини. Организацията работи за развитието на ефективно местно самоуправление и за защита на професионалните интереси на своите членове. Началото на асоциацията е поставено именно в Плевен, а през 2024 г. градът отново бе избран за домакин на национален форум на НАСО РБ.