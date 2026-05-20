Жълт код в пет области. Времето утре - 21 май 2026 г.

На 21 2026 г. ще духа умерен северозападен вятър. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд – купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 22°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 18-24 май 2026 г.

Жълт код

Жълт код за интензивни валежи е обявен за областите Бургас, Варна, Шумен, Силистра, Добрич. Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.

Гръмотевици и по морето

Над Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

