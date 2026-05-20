"Break a Leg" тръгва на вълнуващо лятно турне с двете си хитови заглавия "С жените за риба" и "И верният отговор е..."

Продуцентската компания "Break a Leg" тръгва на мащабно лятно турне, което ще срещне публиката в цяла България с две от най-успешните си авторски заглавия. Под откритото небе на емблематични летни театри зрителите ще се потопят в истории, които преплитат балкански дух, модерен хумор и провокативни житейски избори.

"С жените за риба": Комедия, която "кълве на скандал"

Постановката ни пренася на язовир Доспат, където Александър Сано, Александра Сърчаджиева, Роберт Янакиев и София Маринкова ни въвличат в битка не само с рибите, но и помежду си. Спектакълът по текст на Ангел Калев и под режисурата на Мартин Каров разбива митовете за "мъжките занимания" и разкрива не една и две "потънали" тайни.

Датите, на които пиесата ще се играе са: 19 юни в Русе (Летен театър при Военния клуб от 20:30 ч.), 20 юни във Варна (Летен театър от 20:30 ч.), 4 юли във Велико Търново (Летен театър от 21:00 ч.) и 6 юли в Пловдив (Летен театър "Бунарджика" от 21:00 ч.).

Още: Ирландската сензация HOTHOUSE гостува на Голяма сцена в Народния театър

"И верният отговор е...": Криминално-битова семейна комедия

Спектакълът на режисьора Мартин Каров ни хвърля в колоритния живот на Деси (Луиза Григорова-Макариев) – 33-годишна луда фенка на "Стани богат" от Перник, и нейния съпруг Оги (Христо Пъдев) – бивша надежда на "Миньор Перник". Сблъсъкът между науката и теориите на конспирацията, една изневяра и неочаквано обаждане поставят героите и тяхната приятелка Славка (Боряна Братоева) пред абсурдни ситуации в търсене на истината.

Представлението вече спечели сърцата на публиката и бе отличено с Наградата на публиката на Третия национален фестивал на комедийните спектакли "Чудото" в Павел баня. За ролята си на Деси Луиза Григорова-Макариев получи и наградата за най-добра женска роля на фестивала.

Пиесата ще се играе на: 1 юли в Пловдив (Лятно кино "Орфей" от 21:00 ч.), 8 август в София (Sofia Summer Fest), 10 август в Созопол (Летен театър "Аполония" от 21:00 ч.), 11 август в Бургас (Летен театър от 20:30 ч.) и 12 август във Велико Търново (Летен театър от 20:30 ч.).

*Музиката и към двете представления е дело на Свилен Ноев от група "Остава"

Още: "ДЕКАМЕРОН – Любов и Смърт по Бокачо" с премиера в Театър НАТФИЗ

Продуцентска къща "Break a leg" продължава мисията си да създава съвременна българска драматургия. Чрез хумора и абсурда на битовите ситуации двете, пиеси "С жените за риба" и "И верният отговор е…", са като огледало на съвременния българин. Те го провокират да се посмее от сърце на себе си и същевременно да се замисли над истински ценното под повърхността на ежедневните конфликти.

Билетите за лятното турне на "Break a leg" са вече в продажба в мрежата на Ивентим, Грабо и на касата на съответните театри. За по-подробна информация посетете сайта breakaleg.bg.