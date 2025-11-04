Новият зам.-кмет на Плевен по „Териториално развитие“ обяви приоритети си

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов представи официално днес новия заместник-кмет с ресор „Териториално развитие“ на Община Плевен Христо Кочев. На оперативното заседание в началото на седмицата, което се провежда в присъствието и на медии, Христо Кочев отговори на въпроси, свързани с професионалния си опит и приоритетите, с които поема един от основните ресори в Общината.

„Разбирам, че съм четвърти поред заместник-кмет на тази длъжност, което за мен е огромно предизвикателство. Не беше лесно да взема това решение. Време за колебания няма, трябват решения и действия. Общественият интерес е много голям, общественият натиск - също“, посочи Христо Кочев. Той заяви, че абсолютно всеки един въпрос, свързан с развитието на общината, е приоритет в работата му, но водещ остава решаване на проблема с водата на Плевен. Посочи още, че е възложил на своя екип до края на деня да го запознае със свършеното до момента по проблема с безводието, както и какво предстои, за да може да бъдат посочени ясни срокове кога ще има видими резултати.

От 31 октомври 2025 г., със заповед на кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов, на длъжността заместник-кмет по „Териториално развитие“ е назначен Христо Кочев. Христо Кочев е на 39 години, завършил е „Международни икономически отношения“, както и магистратура по „Международен бизнес и мениджмънт“. През последните над пет години заема позицията „Ръководител вътрешнозаводски проекти“ в най-големия инвеститор в Плевен и Северозападна България през последните три десетилетия, като справка в Търговския регистър показва, че от февруари 2023 г. е и в Съвета на директорите на дружеството.

Работата му в индустриалния сектор е свързана с реализацията на ключови и мащабни инвестиции и управлението на инфраструктурни и строителни инициативи от стратегическо значение за предприятието и региона. Има и над десет години опит в държавната администрация и познаване на административните процеси.