С военен ритуал и панихида на Архангелова задушница Плевен почете българските воини

С военен ритуал и панихида пред паметника на Девета пехотна плевенска дивизия Плевен почете днес, 1 ноември, паметта на загиналите воини.

На възпоменателния ритуал за Архангелова задушница, организиран от командването на Плевенския гарнизон, присъстваха кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов и заместник-кметът с ресор "Обществен ред и сигурност" Лидия Петкова, началникът на Висшето военно-въздушно училище (ВВВУ) "Георги Бенковски" бригаден генерал Юлиян Радойски, военнослужещи, председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански, областният управител инж. Мартин Мачев, представители на патриотични организации, ветерани, граждани. Военни почести отдаде представителна армейска част. Участие в ритуала взе и Общинският духов оркестър.

В знак на преклонение пред паметта на героите пред паметника бяха поднесени венци и цветя.

Традицията за почитане паметта на загиналите военнослужещи датира от 1924 г. Прекъсната е през 1946 г. и възстановена през 1992 г. от Министерството на отбраната и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите. На този ден засвидетелстваме признателност и почитаме паметта на българските военнослужещи, загинали във войните, в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време.