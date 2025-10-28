Камери следят за нерегламентирани замърсявания в община Плевен

Община Плевен постави камери на места, където се образуват нерегламентирани замърсявания. До момента са съставени 121 акта на физически лица, които нарушават чл. 15а, т. 1 от Наредба № 2 за опазване на околната среда на община Плевен, който гласи:

„…Забранява се депонирането и изхвърлянето на отпадъци извън определените съдове и замърсяването на обществени места, улици, крайселищните територии, площади, подлези, зелени площи, междублокови пространства, прилежащи към сгради площи, спирките на обществения транспорт, пазари, паркинги, места за спорт, отдих, лечение, и др., включително изхвърлянето на отпадъци от балкони, тераси, покриви и прозорци на сградите.“

При установяване на нарушение на съответния нарушител се изпраща покани за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Глобата за нарушаване чл. 15а, т. 1 от Наредба № 2 за опазване на околната среда на община Плевен е в размер от 300 до 1 000 лв.