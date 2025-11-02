Община Плевен обяви обществени поръчка по позиции за реконструкция на довеждащи водопроводи

През изминалата седмица Община Плевен е обявила обществена поръчка по четири обособени позиции за строителен надзор по време на строителството и изготвяне на доклад за оценка на съответствие за реконструкция на довеждащи водопроводи за гр. Плевен.

Това информира днес кметът д-р Валентин Христов в рамките на свиканото от областния управител инж. Мартин Мачев заседание на Кризисния щаб по проблемите с водоснабдяването. От страна на местната управа в заседанието в зала „Плевен“ участваха още заместник-кметът по „Териториално развитие“ в Община Плевен Христо Кочев, председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански и общински съветници.

Община Плевен: докладва

д-р Валентин Христов, кмет на Общината:

Община Плевен е обявила обществена поръчка по четири обособени позиции за реконструкция на довеждащи водопроводи за гр. Плевен, както следва:

- „Реконструкция (основен ремонт) на довеждащи водопроводи от ПС „Дружба“ до съществуващи водопроводи за Плевен, община Плевен“.

- „Реконструкция на довеждащи водопроводи от НР Брестовица до висока зона кв. „Дружба“, община Плевен“.

- Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. „Дружба“ 1 и 2 и градска част, гр. Плевен.

- Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. „Дружба“ З и 4 и промишлена зона, гр. Плевен.

Работи се и по отворени обществени поръчки за избор на изпълнител на СМР и избор на строителен надзор на обект „Реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на гр. Плевен - ул. „Сан Стефано“ и ул. „Шипка“.

Продължава възлагането на текущи ремонти по вътрешната ВиК мрежа и съвместната работа с Вик – Плевен.

Работи се по подготовка и на обществените поръчки за проектиране, СМР и строителен надзор по другите ВиК проекти.

Община Долна Митрополия: докладва

Петър Петров – председател на Общинския съвет:

В община Долна Митрополия се работи по оптимизиране на ВиК мрежата с цел ограничаване и на малките загуби, които имат.

Продължава съвместната работа с ВиК - Плевен.

ВиК - Плевен: докладва

Калоян Къдрийски, управител:

Стабилизирано е водоснабдяването в град Плевен, навсякъде е нормално. Текат обаче много аварии, които се отстраняват своевременно.

В спешен порядък се работи по компрометирани участъци

Извършен е монтаж на съвременен редуцир вентил, за да може да се вдигне налягането в района при паметника „Донски казаци“ и се ремонтира безтраншейно по улица „Люляк“.

Заседанието на Кризисния щаб продължи с доклад от Басейнова дирекция „Дунавски район“, която декларира, че остава на разположение по изпълнението на всички мерки, след което бяха поставени и въпроси от граждани.

Областният кризисен щаб по проблемите с безводието ще заседава вече веднъж месечно, а не както досега всеки петък. Това съобщи на финала на днешната среща областният управител Мартин Мачев. Към момента остават в сила всички предприети мерки, както и изискването всяка седмица отговорните институции да изпращат доклади за свършената работа. При необходимост, при извънредни ситуации, щабът ще се събира и повече от един път в месеца.