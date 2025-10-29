Община Плевен отличи педагози, ученици и директори в навечерието на Деня на народните будители

На специална церемония под наслов „Добре дошли в най-благородната професия“ в Арт център Плевен в Градската градина Община Плевен отличи днес новопостъпили педагози от различни образователни институции, дългогодишни директори, които са се оттеглили от активна дейност, ученици, завоювали престижни награди на национални и международни конкурси, състезания и олимпиади в различни категории, както и изявени млади творци. Тържеството беше открито с изпълнение на цигулка на Никол Иванова – ученичка в НУИ „Панайот Пипков“.

По повод 1 ноември - Ден на народните будители, с благодарствени писма Община Плевен се обръща към следните директори, оттеглили се от активна дейност:

Анелия Влахова – директор на НУ „Христо Ботев“, с. Дисевица;

Татяна Христова – директор на ОУ „Климент Охридски“, гр. Плевен;

Руси Русев – директор на СУ „Пейо Яворов“, гр. Плевен;

Геновева Николова – директор на ПГ по лозарство и винарство „Александър Стамболийски“, гр. Плевен;

Жоржетина Атанасова – директор на ДГ „Калина“, гр. Плевен;

Виктория Кунова – директор на ОУ „Отец Паисий“, с. Опанец.

Послание и ваучер за книги получиха следните новопостъпили педагози от различни образователни институции:

Боряна Димитрова – учител по Козметика и битова химия в ПГ по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“, гр. Плевен;

Росица Василева – учител на трета възрастова група „Теменужка“ в ДГ „Синчец“, гр. Плевен;

Ерика Маринова – учител в ДГ „Гергана“, гр. Плевен;

Теодора Божкова – учител по музика и ръководител на вокална група „Звездици“ в ДГ „Зорница“, гр. Плевен;

Десислава Пешева – учител в начален етап в СУ „Стоян Заимов“, гр. Плевен;

Кристиана Константинова – учител в гимназиален етап по Английски език в СУ „Стоян Заимов“, гр. Плевен;

Илиана Митрикова – класен ръководител на 8 клас в Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, гр. Плевен;

Теодора Ибишева – бивш възпитаник на гимназията, а към момента учител по икономическа дисциплина в Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, гр. Плевен;

Михаела Тодорова – учител в подготвителна група в Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Търнене;

Ростислава Мехмедова – учител по математика в прогимназиален етап в Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Търнене;

Мариета Семерджиева - ресурсен учител в Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Търнене;

Биляна Борисова – психолог в Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Търнене;

Силвия Захариева – учител по математика в ОУ „Васил Левски“, гр. Плевен;

Михаела Михайлова – учител в прогимназиален етап в ОУ „Христо Ботев“, с. Пелишат;

Свилен Войчев – учител по класическа китара в Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“, гр. Плевен;

Ина Цонева – учител по физическо възпитание и спорт в СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен;

Димитър Височков – учител по физическо възпитание и спорт в СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен;

Деница Георгиева – учител в група за целодневна организация на учебния ден в ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен.

Със специална награда „Млад будител“ бяха отличени двама млади творци:

Мирослава Дачева - плевенски автор и член на Сдружение „Дружество на писателите“, гр. Плевен. Нейната дебютна книга „Скритият свят“ излиза точно преди година на 1 ноември. В нея са събрани разкази на различна тематика - от реално преживени или наблюдавани случки до фантастика. Със своята творческа енергия и вдъхновяващо послание тя утвърждава ролята на младите будители в съвременна България.

Дария Георгиева - поетеса от гр. Плевен, която през 2024 г. издаде своята първа стихосбирка „Обикната от болката“, посветена на любовта, болката, пътя към себевъзприемането. Творчеството ѝ се отличава с искреност и зрелост, изразени чрез кратки въздействащи стихотворения, с които се вписва сред новото поколение млади автори с потенциал да бъдат съвременни будители.

Ученици, класирани на призови места на национални и международни олимпиади, конкурси и състезания

Категория „Хуманитарни науки“

Венелин Георгиев – ученик в МГ „Гео Милев“, Плевен - Първо място Национален конкурс „Един завет ни остави - себе си“, категория поезия, Второ място Национален конкурс „Стоян Михайловски“ - категория проза, Второ място в Международен конкурс „Златна есен“, Второ и трето място в Международен фестивал „Българска душа на святата земя“ в категориите проза и поезия;

Дария Главинкова – ученичка в ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен - Първо място в раздел „Проза“ от Международен екофорум „Сребърна 2025“, Второ място в раздел „Екологични проекти“ за създадена малка енциклопедия със заглавие „Кайлъка - богатство под закрила“ от Международен екофорум „Сребърна 2025“, Първо място в раздел „Проза“ от Международен конкурс на Списание „Табла“ в Ниш, Сърбия, Трето място в раздел „Проза“ от Националния конкурс „Моите детски мечти“, Трето място в раздел „Проза“ от Международен конкурс „Моята мечта за Коледа“, проведен в Шумен, Първо място със стихотворение и мартеница от Национален конкурс за мартеници „Пижо и Пенда“, поощрителна награда от Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще“;

Димитър Замфиров – ученик в ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен - Първо място и купа за второ най-добро време във възрастовата категория на Международното образователно състезание „Децата на България“ в направление „Чета и разбирам английски език“;

Преслав Лазаров – ученик в ОУ „Васил Левски“, гр. Плевен - Първо място на областен кръг на олимпиада по география и икономика, Трето място на областен кръг на олимпиада по История и цивилизации;

Йоана Костова – ученичка в ОУ „Цветан Спасов“, гр. Плевен - Трето място в категория „Разказ“ на Национален ученически конкурс “Вазовата България“;

Николай Филипов – ученик в ОУ „Цветан Спасов“, гр. Плевен - Първо място в Националния ученически конкурс „Съратниците на Левски в моя роден град“, в раздел “Проучвателска дейност“;

Преслава Тодорова – ученичка в ОУ „Цветан Спасов“, гр. Плевен - Финалистка в Националното състезание на издателство „Пиърсън - Лонгман“;

Анжела Христова – ученичка в СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен - Участие в национален кръг в Национално състезание по английски език за ученици от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България – Kangaroo Global Linguistics 2025;

Дарина Христова – ученичка в СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен - Участие в национален кръг в Национално състезание по английски език за ученици от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България – Kangaroo Global Linguistics 2025;

Мария Търнова – ученичка в СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен - Участие в национален кръг в Национално състезание по творческо писане на английски език „ Creative writing“;

София Четрокова – ученичка в СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен - Участие в национален кръг в Национално състезание по английски език за ученици от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България – Kangaroo Global Linguistics 2025.

Категория „Информационни технологии“ и категория „Природо-математически науки“

Борис Пенчев – ученик в МГ „Гео Милев“, Плевен - Трето място на Национален летен турнир по информатика, Златен медал от Открито първенство на София по информатика, Второ място в пролетни състезания по информатика;

Павел Павлов и Йоан Гергов – ученици в ОУ „Цветан Спасов“, гр. Плевен - Участници в Националната IT олимпиада „Advance Web Cup“ с демонстрирани знания, умения и креативност в областта на съвременните уеб технологии.

Илина Петкова – ученичка в ОУ „Цветан Спасов“, гр. Плевен - Участник в международната олимпиада „King“, показала отлични езикови умения, логически умения и стремеж към личностно развитие в конкретната образователна среда;

Алекс Иванов - ученик в МГ „Гео Милев“, Плевен - Първо място във Великденско математическо състезание, организирано и проведено от СБМ-секция, гр. Плевен, Първо място на математическо състезание „Европейско кенгуру“;

Димитър Спасов – ученик в МГ „Гео Милев“, Плевен - Бронзов медал от финалния кръг на Международния математически турнир „Математика без граници“, Първо място във Великденско математическо състезание, организирано и проведено от СБМ-секция, гр. Плевен;

Венелин Георгиев – ученик в МГ „Гео Милев“, Плевен - Бронзов медал от Националното класиране на Математически турнир „Иван Салабашев“, Два златни и един сребърен медал от есенен, зимен и пролетен кръг на Международния математически турнир „Математика без граници“, Първо място в област Плевен в Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“;

Владимир Конов – ученик в МГ „Гео Милев“, Плевен - Сребърен медал от финалния кръг на Международния математически турнир „Математика без граници“, второ място в област Плевен в Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“;

Юлиян Митев – ученик в МГ „Гео Милев“, Плевен - Сребърен и златен медал от есенен, зимен и пролетен кръг на Международния математически турнир „Математика без граници“ , Първо място в Коледно математическо състезание, организирано и проведено от СБМ-секция, гр. Плевен;

Михаела Бакалова – ученичка в МГ „Гео Милев“, Плевен - Второ място и сребърен медал от финалния кръг на Международния математически турнир „Математика без граници“;

Ванеса Стоянова – ученичка в ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен - Второ място в раздел „Екологични проекти“ от Международен екофорум „Сребърна 2025“, трето място скок височина в Международното състезание Jump 2025.

Категория „Музикално, танцово и изобразително изкуство“ и категория „Спорт“

Кристияна Желязкова – ученичка в ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен - Трето място Международен конкурс “Пчеларството - екология и плодородие, пчелният мед- здраве и дълголетие“;

Стефани Иванова – ученичка ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен - Трето място от областния етап на конкурса за рисунка „С очите си видях бедата“;

Кристина Зарева – ученичка в ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен - Първо и второ място в танцовия фестивал „Парад на звездите“, Трето място от Националния конкурс „Танцова въртележка“;

Ниа Нейкова – ученичка в ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен - Второ място от областния етап на конкурса за рисунка „С очите си видях бедата“;

Анастасия Тодорова – ученичка в ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен - Трето място от Национален конкурс „Детство мое – реално и вълшебно“;

Виктория Иванчева – ученичка в ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен - Второ място от Национален конкурс за мартеница „Пижо и Пенда“;

Даная Цветанова – ученичка в ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен - Второ място в Национален танцов конкурс „Танцова въртележка“, гр. Горна Оряховица;

Радостин Ангелов – ученик в НУИ „Панайот Пипков“, гр. Плевен - Първа награда от Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави „Вълшебни ритми“, Първа награда от Национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада“, категория инструменталисти-джура гайда;

Габриел Христов – ученик в НУИ „Панайот Пипков“, гр. Плевен - Второ място, тамбура от Национален детски конкурс „Диньо Маринов“;

Никол Иванова – ученичка в НУИ „Панайот Пипков“, гр. Плевен - Солист –инструменталист – цигулка. Първа награда от Национално състезание „Музиката на Европа“, Бургас, трета награда от международен конкурс „Звукът на времето“, Велико Търново, Първа награда от Международен конкурс , Трявна, трета награда от Международен конкурс „Наследници на Орфей“, Албена, участничка като солист в съвместни концерти на Цигулков ансамбъл „Концертино“, Плевен и Tutti solisti, Лозана, Швейцария;

Рая Йосифова – ученичка в НУИ „Панайот Пипков“, гр. Плевен - Втора награда, раздел „Изобразително изкуство“ от Националния конкурс „Златна есен – плодовете на есента“, Диплом от Национален конкурс „Акварели Опус 37“, гр. Бургас;

Ивайла Великова – ученичка в НУИ „Панайот Пипков“, гр. Плевен - Първо място в раздел „Рисунка“ от Национален конкурс по народно приложно изкуство „Лазарка мома гиздава“, София, Трета награда н Национален конкурс за детска рисунка „Освобождението“, Плевен;

Ванеса Славчева – ученичка в ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен - Първо, второ и трето място на клубен турнир по тенис на ТК „Плевен-90“, първо място в състезание по скок от място за ученици „Лъвски скок“, трето място в състезание по краснопис;

Лора Огнянова – ученичка в ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен - Състезателка на карате клуб „Петромакс“, завоювала призови места от международни турнири по карате;

Мартин Кънчев – ученик в ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен - Състезател на карате клуб „Петромакс“, завоювал призови места в Държавно първенство по карате и турнири от световната купа;

Симона Тодорова – ученичка в ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен - Състезателка на карате клуб „Спартак 14“, завоювала призови места от национални и европейски шампионати и състезания;

Велизар Димитров – ученик в ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен - Първо място от Държавен шампионат по триатлон, Трето място от състезание по триатлон, проведено в Румъния, Първо място и купа от Световен кръг на първенство, проведено в Сърбия.

Грамоти по повод 1 ноември получиха и водещите на събитието - членове на Общинския ученически парламент, Цветелина Христова, Христиана Крачунова, Виктория Василева, Деян Делчев и Георги Донков.