Христо Кочев е новият заместник-кмет на Община Плевен с ресор „Териториално развитие“

От 31 октомври 2025 г., със заповед на кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов, на длъжността заместник-кмет по „Териториално развитие“ е назначен Христо Кочев. Назначението е част от стратегическите усилия на общинското ръководство за по-ефективно управление на процесите, свързани с градоустройство, инфраструктура, инвестиционни проекти и строителство на територията на общината.

Христо Кочев е на 39 години, завършил е „Международни икономически отношения“, както и магистратура по „Международен бизнес и мениджмънт“. През последните над пет години заема позицията „Ръководител вътрешнозаводски проекти“ в най-големия инвеститор в Плевен и Северозападна България през последните три десетилетия, като справка в Търговския регистър показва, че от февруари 2023 г. е и в Съвета на директорите на дружеството.

Работата му в индустриалния сектор е свързана с реализацията на ключови и мащабни инвестиции и управлението на инфраструктурни и строителни инициативи от стратегическо значение за предприятието и региона. Освен това има над десет години опит в държавната администрация и познаване на административните процеси.