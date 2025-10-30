Любопитно:

Плевен става част от националната инициатива „Едно изречение живот“ по повод Световния ден за борба с инсулта

30 октомври 2025, 15:16 часа 168 прочитания 0 коментара
Община Плевен се присъединява към националната инициатива „Едно изречение живот“, организирана от Асоциацията за инсулт и афазия по случай Световния ден за борба с инсулта – 29 октомври.

Тази година Асоциацията отправя към всички общини в страната апел - да споделят изречение, което може да спаси човешки живот:

„Ако някой до вас внезапно не може да говори, не може да се усмихне симетрично или не може да вдигне ръка - това е инсулт - позвънете веднага на 112“.

С това послание Асоциацията и Община Плевен призовават гражданите да бъдат информирани и бдителни към признаците на инсулт, защото всяка минута е решаваща за спасяването на живот.

Инициативата насърчава всички да споделят това изречение в социалните мрежи, като го означат с хаштаг #ЕдноИзречениеЖивот.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
