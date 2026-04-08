Новото издание на „Плевенски фестивал на науката`2026“ ще се проведе на 15 май

Ученици, учители и всички любители на знанието имат възможност да се включат в предстоящото поредно издание на Плевенския фестивал на науката`2026. Инициативата ще се проведе на 15 май 2026 г. (петък) в СУ „Иван Вазов“ - гр. Плевен. Фестивалът събира на едно място млади изследователи, изобретатели и творци, за да представят своите идеи, експерименти и иновативни проекти в областта на науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката (STEM/STEAM). Организатори са Сдружение „РоботиксЛаб Академи“ в партньорство със СУ „Иван Вазов“ и с подкрепата на Община Плевен.

Ученици от 1 до 12 клас могат да представят свои проекти, свързани с наука и изследвания, технологии и роботика, инженерни решения, математически идеи, иновативни и творчески STEAM проекти. Участниците могат да се включат индивидуално или в екип, като представят своите разработки пред жури и публика.

Категориите за участие са:

• 1 - 4 клас;

• 5 - 7 клас;

• 8 - 12 клас.

Регистрацията на проектите е чрез подаване на регистрационна бланка съгласно приложения регламент.

Новото тази година е, че в рамките на фестивала ще бъдат отличени и учители в категория „STEM учител - вдъхновител“ - учители, които вдъхновяват учениците да обичат науката и технологиите. Всеки може да номинира преподавател, който прилага иновативни методи в обучението, развива STEM културата в училище и мотивира учениците да изследват, създават и мечтаят. Номинациите се подават чрез заявление съгласно приложените документи.

Плевенският фестивал на науката е част от Младежкия календар на Община Плевен и се осъществява в партньорство с образователната общност и местни организации.

Ако имате идея, експеримент, робот, научен модел или откритие - това е вашата сцена! Очакваме ви, за да покажем заедно, че бъдещето започва от любопитството към науката!

Регистрационните бланки за участие и за номинация в категория „STEM учител – вдъхновител“ се подават на e-mail: science_festival24@abv.bg до 23,59 ч. на 10.05.2026 г. Освен тях, в прикачените файлове ще се запознаете и с регламента на фестивала.