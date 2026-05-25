Дежавю от Моци: Скандално съдийство спаси Лудогорец и спря ЦСКА за медалите в Първа лига!

Скандално съдийско решение, напомнящо за един емблематичен епизод с участието на Козмин Моци от близкото минало, буквално спаси Лудогорец срещу ЦСКА в дербито от последния кръг от плейофите на Първа лига. Разградчани стигнаха до победата с 1:0 като домакин след гол на Ивайло Чочев в последната секунда, но по-рано в двубоя "червените", които изиграха много по-силен мач, не получиха дузпа за очевидно нарушение срещу Леандро Годой.

ЦСКА надигра Лудогорец, но съдиите и Ивайло Чочев осигуриха победа на "орлите"

ЦСКА, който на практика нямаше кой знае за какво да се бори преди началото на срещата, влезе с настройката да победи. И действително игра по-добре от домакините, като успя да ги надиграе в още един мач. Още през първото полувреме имаше няколко положения, но през втората част се случиха по-интересните ситуации. Най-спорната дойде в средата на полувремето, когато Нахмиас вдигна високо крака си и го заби в гърдите на Годой в наказателното поле на Лудогорец, но съдията не отсъди нищо.

Скандалният момент, в който не бе дадена дузпа на ЦСКА

Годой дори показа на главния съдия отбелязването на бутонките на съперника върху гърдите си, но ВАР също не се намеси, а ситуацията напомняше за подобен акробатичен удар на Козмин Моци отпреди 11 години, когато отново съдиите покриха "орлите". В случая ЦСКА не само можеше да получи дузпа, но и играта на Нахмиас бе много опасна и можеше да бъде наказана и с червен картон.

Чочев вкара в 94-ата минута

До края на мача ЦСКА продължи да търси победата, като изпусна няколко ситуации и вкара и гол от засада. Лудогорец обаче успя да измъкне победата в 94-ата минута, когато Ивайло Чочев се разписа. Така "орлите" запазиха третото си място в класирането и ще играят бараж за влизане в квалификациите на Лигата на конференциите срещу отбора на Локомотив Пловдив, който победи Ботев Пловдив. ЦСКА пък финишира на четвърто място в крайното класиране.