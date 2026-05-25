Никола Цолов не издържа след поредната "тесла" от FIA - избухна с една дума за случилото се в Монреал

Младата звезда на България в моторните спортове Никола Цолов определи като предателство решението на стюардите от Гран при на Канада във Формула 2 да го накажат с десет секунди в неделното състезание и да го изпратят извън точките. Българинът бе санкциониран от FIA заради преминаване през шикана на завои 13 и 14 на пистата "Жил Вилньов" при борбата му за позиция с Оливер Гьоте.

Цолов получи наказание и в съботния спринт, а то също го изкара от челната десетка. "Предателство е единствената дума, която отразява чувствата ми в този момент", казва Цолов, цитиран на страницата му във Фейсбук Nikola Tsolov Racing.

"Резултатите през уикенда бяха решени от наказания за инциденти, а аз поех 100% от вината за всеки един от тях (дори за това, че по време на битка за победата бях ударен при спирачка, от което се завъртях). За другия пилот нямаше наказание."

"Бях определено най-бърз на пистата, смъкнах се до 16-о място след инцидента и се върнах до четвърто. За съжаление обаче, не успях да спечеля битката в стаичката на стюардите", добавя той.

"Отказвам да напусна битката и ще се завръщам всеки път по-силен. Това е моята природа. Следваща спирка - Монако", завършва българинът.

