Отново: Поражения по великденската украса в Плевен – часове след монтажа

По-малко от 24 часа след поставянето на новата великденска украса в централната част на Плевен – по нея вече има поражения. Фигурата на великденския заек, разположена пред сградата на Община Плевен, тази сутрин беше открита пречупена на две. Трудно е да се намерят думи. Още по-трудно е да се приеме.

Не можем да приемем подобни действия за нормални. Не е нормално някой съзнателно да руши това, което е направено с труд, желание и с единствената цел да носи радост на всички в този град. Не разбираме кой и защо би унищожил нещо, създадено за празник за всички.

Община Плевен проверява записите от камерите. Виновните ще бъдат установени и ще понесат отговорност. Но това нито ще възстанови унищоженото, нито ще промени факта, че за пореден път в Плевен ставаме свидетели на безсмислен вандализъм.

И - за съжаление, това не е изолиран случай. Само преди седмици, по време на мартенската украса на града, се наложи два пъти да възстановяваме указателните табели на близо 40 дървета - унищожени за една нощ. Преди година, отново по Великден, бяха изпотрошени фигурите в Градската градина – създадени от деца. Преди това празнична декорация в центъра „оцеля“ по-малко от ден, преди да бъде открита захвърлена в зелените площи.

И причината не е в украсата – вероятно причината е във възпитание, отношение, в начина на съществуване на отделни хора…

Не намираме отговори на въпросите колко още усилия ще бъдат обезсмисляни? И най-важното - защо? На кого пречи?