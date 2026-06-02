Плевен отбеляза 150 години от подвига на Ботев и загиналите за свободата на Отечеството

С поднасяне на венци и цветя пред паметника на Христо Ботев на едноименния булевард в града, с минута мълчание и вой на сирени Плевен почете 2 юни – Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Днес се отбелязват 150 години от героичната гибел на Христо Ботев, който остава завинаги в историята не само като революционер, отдал живота си за свободата на Родината, но и като гениален поет и публицист.

Честването започна в 11.30 часа с военен ритуал с участието на военнослужещи от 12-а авиационна база и на Общинския духов оркестър с диригент Пламен Марков. Панихида в памет на героите на България отслужиха свещеници от плевенския храм „Св. Троица“.

В изпълнение на децата от хор „Звъника“ при Центъра за работа с деца, с диригент Ваня Делийска, пред паметника прозвучаха патриотични песни, а ученици от НУ „Христо Ботев“ рецитираха стихове, посветени на Ботев.

Венци и цветя пред паметника на Христо Ботев в Плевен поднесоха кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов и неговите заместници, представители на общинската администрация, председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански и общински съветници от всички политически групи, представители на Областната администрация, на политически партии, институции и обществени организации. Пред паметника във възрожденски униформи бяха учениците от НУ „Христо Ботев“ – Плевен, с директор Цветелин Горанов, както и ученици от НУ „Патриарх Евтимий“, много деца със своите преподаватели и родители.

Точно в 12.00 часа с едноминутно мълчание и вой на сирени бе почетена саможертвата на хилядите знайни и незнайни синове на България, загинали за свободата и независимостта на Отечеството.