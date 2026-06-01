Община Плевен с богата програма за 1 юни

Занимателни ателиета на открито в Градската градина, спортни игри с любими анимационни герои, празнични концерти с песни и танци от деца за деца, безплатно посещение в Панорама „Плевенска епопея 1877“ и в зоопарка за всички деца, арт работилници.

Това са само част от празничните прояви в Плевен в един от най-хубавите дни – 1 юни, Ден на детето!

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ЗА 1 ЮНИ, ПОДГОТВЕНА СЪВМЕСТНО С ОБЩИНА ПЛЕВЕН

1 юни 2026 г., понеделник

10.00 - 12.00 часа - пред Центъра за работа с деца в Градската градина

Летен пленер за плевенските деца, организиран от Община Плевен и Център за работа с деца, гр. Плевен. Празникът включва:

- Концерти на деца в ДГ „Щурче“ и ДГ „Слънце“;

- Свободно рисуване с тебешири, бои и флумастери;

- Колективна творба върху голямо платно или хартия;

- Арт работилница за изработка на маски, коронки или рисунки;

- Изработка на глинени творби с помощта на грънчарско колело.

1 юни 2026 г., понеделник

12.00 до 13.00 часа и от 17.00 до 18.30 часа - пред Туристически информационен център /ТИЦ/, гр. Плевен

- Съвместна инициатива с Cakes by ELI - Пред сградата на ТИЦ ще бъде разположена шатра, в която децата ще могат да сами да украсяват сладки и да се забавляват.

16.00 до 18.00 часа - в Градската градина

„Семейни игри в парка“

- Стрелба с еърсофт по цел, като всички от семейството стрелят последователно;

- Семейна щафета с дървени ски в парка;

- Семейна игра на боче;

- Семейна игра на удбол;

- Семейно теглене на въже;

- Семейно ходене по слик слак лента и преодоляване на паркови препятствия;

- Фестивал на хвърчилата - всички семейства ще направят свои хвърчила и ще направят с тях обиколка в Градската градина;

- Тиймбилдинг игри, в което се включва цялото семейство за игра с предоставената екипировка;

- Зона за парков волейбол;

- Зона за парков тенис;

- Зона за пикълбол;

- Зона за спийдминтон и спайкбол.

17.00 часа - сцената на пл. „Възраждане“

Концерт „Да празнуваме детството!“, организиран от Регионална библиотека „Христо Смирненски“

В него ще участват:

- Смесен хор „Звъника“ с диригент Иванка Делийска;

- ДЮФА „Нашенчета“ - танцов състав и народен хор с оркестър с ръководители Петя Стоянова и Петя Банева;

- вокална група „Арлекино“ към НЧ „Съгласие 1869“ с главен художествен ръководител Виолета Боянова;

- група „Златно ключе“ към ДГ „Щастливо детство“ - филиал „Приказен свят“;

- д-р Доротея Люцканова - преподавател по поп и джаз пеене в Националното училище по изкуства „Панайот Пипков“, нейната дъщеря - д-р Гена Стойкова, и внучката ѝ Ивана Петкова;

- Гергана Иванова на 9 години - носител на Гран При във вокално-инструменталния конкурс „Нови гласове, песни и изкуства „Коледен благослов 2025“, доброволец при Регионална библиотека и читател на годината за 2025 г.;

- клуб по спортни танци „Зорая“ при читалище „Христо Ботев“ с хореографи Десислава Йовелинова и Милчо Петров;

- ученици от Националното училище по изкуства „Панайот Пипков“ специалност актьорско майсторство с ръководител Ирена Ненчева

- млада певица и доброволец при Регионална библиотека „Христо Смирненски“ Леонора Дилова;

- младите изпълнители Васил Желев /Варна/, плевенският талант Ралица Хайдърска.

На 1 юни: Панорама „Плевенска епопея 1877” с безплатен вход за децата

По повод Международния ден на детето на 1 юни Панорамата ще бъде с вход свободен за всички деца. Малките посетители са добре дошли за едно интересно пътешествие в историята.

На 1 юни: Плевенският зоопарк в „Кайлъка“ ще бъде с безплатен вход за децата

Плевенският зоопарк в „Кайлъка“ днес е с безплатен вход за всички деца и младежи до 18 години. С тази традиционна инициатива Община Плевен цели да подари на децата още една възможност за забавление сред природата и животинския свят в празничния ден.

На 1 юни малките посетители ще могат да разгледат безплатно всички сектори на зоопарка и да се запознаят отблизо с неговите обитатели. Придружителите заплащат редовен билет.

ПРАЗНИЧНИ СЪБИТИЯ ЗА 1 ЮНИ В ПЛЕВЕН, ПОДГОТВЕНИ ОТ ДРУГИ ОРГАНИЗАТОРИ В ГРАДА:

Конна база Криптон

1 юни 2026 г.

Начало - 11.00 часа

На 1 юни 2026 г. домакините ви очакват в базата в с. Рибен с безплатна езда за всяко дете, игри, смях и време сред природата, вкусен обяд на открито, благотворителна томбола, в която всеки печели.

Тази година каузата е специална - събират се средства за дом на костенурката Франческа и зайчето Дейзи. Подарете на децата си ден, далеч от телефоните и близо до животните, усмивките и истинските спомени.

Арт чародейница „Съгласие“

1 юни 2026 г., понеделник, пред НЧ „Съгласие 1869“ – Плевен

Начало - 10.30 часа

От НЧ „Съгласие 1869“ – Плевен, канят малки и големи на един незабравим детски празник, вдъхновен от „Приказка за приказни герои“ на Здрава Каменова! Очакват ви весели музикални игри, танци и забавни предизвикателства, награди за най-активните малчугани, много усмивки, настроение и изненади.

Елате, облечени като любим приказен герой и станете част от магията! Нека заедно превърнем Деня на детето в истинска приказка!

Дентални клиники „Дентал Смайл – Плевен“

1 юни 2026 г., понеделник,

10.00 - 12.00 часа - в Градската градина

„Празник на зъбките“ – инициатива на открито, насочена към най-малките пациенти организира екипът на Дентални клиники Дентал Смайл - Плевен на 1 юни, понеделник, от 10 до 12 часа в Градската градина в Плевен. Програмата предвижда: Демонстрации за правилна орална хигиена върху макети; Забавни образователни игри и викторини; Раздаване на поощрителни награди (четки за зъби, информационни материали). Целта на организаторите е по достъпен и забавен начин да мотивират децата да се грижат за усмивките си и да преодолеят страха от посещението при зъболекар.

МЦ „Св. Марина - диагностика и терапия“

1 юни 2026 г., понеделник,

Начало - 10.30 часа

МЦ „Св. Марина - диагностика и терапия“ организира забавно детско тържество, което ще започне в 10.30 часа пред Медицинския център на пл. "Възраждане". Празникът ще включва състезание за най-добра детска рисунка с цветни тебешири, много песни, танци и награди.

Minecraft крио парти

1 юни 2026 г., понеделник, в ресторант DORY

Начало - 18.30 часа

Три часа щуро шоу преживяване за деца - Minecraft мисии и предизвикателства, Nerf битки, пушек и ефекти, огромно диско парти, UV рисунки + светещи плитки, подарък за всяко дете. Резервации: 0877 870 087, местата са ограничени.

Празник на детето

1 юни 2026 г., понеделник, Ресторант „Национал“

Начало - 18.30 часа

Празник с много песни, танци и фокуси, конкурсен дует родители с деца, ще има и голяма награда. Официално ще приключим с пускане на балони с хелий, на които ще бъдат написани послания от децата. Куверт 15 евро - неограничено количество храна и безалкохолни напитки за родители и деца.

Местата са ограничени!

Празник на младите таланти на Плевен

1 юни 2026 г., понеделник, кафе „Бордо“

Начало - 18.30 часа

Международният ден на детето е празник, който ни напомня колко светлина, надежда и вдъхновение носят най-малките сред нас. Тази година събитието ще бъде още по-специално – златист блясък и празнични балони. В празничната програма ще вземат участие талантливите деца: Никол, Кристиана, Кристияна, Силви, Ема, Ана-Мария, Белослава, София, Диана, Моника, Карина, Галя и Бояна, които със своя професионализъм, отдаденост и сценично присъствие допринасят за създаването на изключително тържествена и вдъхновяваща атмосфера.

Те ще внесат настроение, музика, усмивки и онази неподправена искреност, която само децата могат да дадат. Това е вечер, в която всяка нота, всяка усмивка и всяко аплодиране ще бъдат част от един общ празник – празник на детството.

За резервации: 0878/650618

„Снежанка“ - годишен спектакъл на Балетната школа и Школата по съвременни танци при НЧ „Съгласие 1869“ – гр. Плевен

1 юни, понеделник, начало - 19.00 часа, зала „Емил Димитров“

В Деня на детето на сцената в НЧ „Съгласие 1869“ отново ще оживее магията на „Снежанка“. Повече от приказка - това е празник на грацията, труда и вдъхновението. Всички възпитаници на школата на една сцена, вълшебна хореография и приказна музика.

Творчески екип:

Музика: Ивайло Атанасов

Постановка: Маня Николова

Хореография: Маня Николова, Лилия Чорбанска, Лора Цветкова

Аранжимент и оркестрация: Георги Милтиядов, Максим Горанов

Сценография: Иван Велчев – Йово

Глас зад кадър: Георги Ангелов

Преподаватели: Валя Козовска, Оля Стоянова,

Лилия Чорбанска, Лора Цветкова

Билети - Билетен център „Съгласие“