След 3 години извън мандат: Кошлуков нарече избора на директор в БНТ "опорочена" процедура

Генералният директор на БНТ Емил Кошлуков, който управлява извън мандат и отново е сред кандидатите за позицията, остро разкритикува Съвета за електронни медии (СЕМ) заради подновената процедура по избор на ръководител. По време на изслушването си той каза, че процедурата е "тежко опорочена", и предупреди как каквото и да е решение по избор на директор ще се сблъска с проблеми в съда.

Кошлуков не е доволен от бързата процедура

"Вчера обявихте конкурс, днес насрочихте изслушване на концепциите, а утре избирате кой да оглави обществената телевизия. Процедурата е опорочена. Има висящи съдебни производства, което ще подрони още веднъж авторитета на органа. Начинът по който беше организиран конкурсът, беше изненадващ и за мен. Срокът за това винаги е бил седмица. Тази процедура е тежко опорочена и изборът ще падне в съда", заяви той.

Драматично развитие

По-рано този месец Върховният административен съд отмени определението на Административния съд - София област, с което беше спряна процедурата по избор на генерален директор на БНТ. Решението бе взето по жалба на Съвета за електронни медии срещу определението на първата инстанция, която беше разпоредила спиране на изпълнението на акта за откриване на нова процедура.

Това означаваше, че СЕМ може да продължи процедурата по избор на наследник на Емил Кошлуков (или да избере него) – временно изпълняващият длъжността генерален директор на БНТ, който е на поста повече от 3 години след изтичането на мандата си. Новината дойде няколко месеца след като Административният съд - София област изненадващо замрази процедурата за избор на нов шеф на БНТ и допусна оставането на Кошлуков начело. Определението на съда дойде след жалба на един от кандидатите за поста – Сашо Йовков, който през последните години използва именно този похват, за да бави процедурата.

Върховните съдии приеха, че жалбите срещу решението на СЕМ за откриване на процедурата са недопустими, тъй като този акт не подлежи на самостоятелен съдебен контрол. Според съда законосъобразността му може да бъде проверявана едва при оспорване на крайния акт за избор на генерален директор.

На 20 февруари СЕМ ще обяви кой ще бъде начело на обществената телевизия в следващите три години, а днес - 19 февруари - кандидатите са на изслушване пред Съвета. Те са петима: Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова.

Сашо Йовков обаче не се яви на изслушването. Той трябваше да представи концепцията си за управление пред членовете на Съвета в 15:40 ч. По думите на председателя на регулатора Симона Велева, цитирана от БТА, той "няма намерение да присъства на днешното изслушване". Неявяването се счита за отказ от участие в конкурса.

Емил Кошлуков твърди, че БНТ е "най-свободната" телевизия

Кошлуков пък каза, че е решил да представи концепцията си от уважение към институцията и колегите му в БНТ. Той призна, че телевизията е в лошо финансово състояние - резултат от "убийствените тарифи за излъчване на спортни събития и промените в рекламите за хазарт".

БНТ - по закон - не се издържа основно от реклама, а получава държавна субсидия.

"Ние не знаем какво ще е финансирането ни за изборите, нито какъв ще е бюджетът на БНТ за следващата година, но имаме вменени много задължения, които трябва да изпълняваме по закон, като да подаваме небрандиран сигнал към bTV и NOVA от обществено значими събития, но това изисква обезпечаване с техника и кадри", каза Кошлуков.

Той твърди, че БНТ е "най-свободната телевизия в момента". Постоянно обаче си тръгвали и се връщали хора, това било нормално - така той обясни напускането на Даниел Чипев. Бившият главен продуцент на новините подаде внезапно оставка от ръководството на телевизията през ноември 2024 г.