Решено: Няма да плащаме всички глоби, преди колата да мине технически преглед

Изискването за заплащане на всички дължими глоби, преди автомобилът да премине годишен технически преглед (ГТП), е противоконституционно. Това реши на 19 февруари Конституционният съд (КС), като всички 12 членове гласуваха единодушно. Мярката бе наложена чрез промени в Закона за движение по пътищата и беше опит от страна на МВР да повиши събираемостта на глоби за нарушения на пътя. Само че според конституционните съдии тя е "способ за принуда".

"Принуда"

Делото в КС беше заведено от омбудсмана Велислава Делчева. Сега в решението на съда пише, че с тези промени техническият преглед, който по принцип е мярка за безопасност на движението и опазване на околната среда, се превръща в "способ за принуда за изпълнение на определени публични задължения".

Мярката е форма на "самоцелно санкциониране на длъжника", посочват от КС, а събирането на глоби трябва да е насочено "събиране на установеното парично вземане по най-подходящия и бърз начин в полза на кредитора".

Снимка: БГНЕС

"Санкционирането на длъжника в случая е чрез ограничаването му при изпълнение на негово законово задължение, което само по себе си е ограничение на собствеността, установено в обществен интерес. Предвид това няма как да се приеме, че е постигнат баланс между обществения интерес и защитата на основните права, а в случая са противопоставени два обществени интереса – безопасността на движението по пътищата и събирането на публичните вземания", гласи още решението.

