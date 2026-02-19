Спорт:

19 февруари 2026, 17:43 часа 349 прочитания 0 коментара
Тръмп на практика даде срок на Иран да избегне война със САЩ (ВИДЕО)

Ще разберете вероятно в следващите 10 дни дали ще има сделка с Иран (за ядрената програма на Ислямската република и евентуални за програмата ѝ за балистични ракети) - това каза американският президент Доналд Тръмп в деня, в който на практика откри официално своя Съвет за мир, засега само в Газа - ОЩЕ: Напрежението расте: САЩ и Иран са все по-близо до пълномащабна война

Уникалното на откриването - там беше и Джани Инфантино, президентът на ФИФА. Той носеше маркова за Тръмп шапка. Какво общо има президентът на ФИФА с мира в Газа е въпрос, който всеки трябва да си зададе. А президентът на САЩ обяви и, че Казахстан, "АзербИджан", ОАЕ, Мароко, Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия, Узбекистан и Кувейт дали 7 млрд. долара за Съвета:

Що се отнася до Иран, Тръмп предупреди, че Иран трябва да сключи сделка, защото не може Ислямската република да продължава "да застрашава стабилността на цял регион" (Близкия изток). Ако няма сделка, "ще се случат лоши неща", каза американският президент:

Тръмп прикани Иран "да се присъедини към нас" - ако станело, щяло да е страхотно, ако не станело - пак щяло да е страхотно, но щяло и да е "много различен път": 

"Не може да имат ядрено оръжие", настоя американският президент за Иран, който беше категоричен - ако иранците имат ядрено оръжие, не може да има мир в Близкия изток:

Още: Тръмп с директен сигнал за удар срещу Иран, нови данни какви ще са мишените

 

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Близък изток Доналд Тръмп Иран иранска ядрена програма война Иран Съвет за мир
