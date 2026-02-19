Тръмп на практика даде срок на Иран да избегне война със САЩ (ВИДЕО)

Ще разберете вероятно в следващите 10 дни дали ще има сделка с Иран (за ядрената програма на Ислямската република и евентуални за програмата ѝ за балистични ракети) - това каза американският президент Доналд Тръмп в деня, в който на практика откри официално своя Съвет за мир, засега само в Газа - ОЩЕ: Напрежението расте: САЩ и Иран са все по-близо до пълномащабна война
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) February 19, 2026
We may have to take it a step further, or we may not.
Maybe we are going to make a deal. You are going to be finding out over the next probably 10 days. pic.twitter.com/zvLfMVLrb2
Уникалното на откриването - там беше и Джани Инфантино, президентът на ФИФА. Той носеше маркова за Тръмп шапка. Какво общо има президентът на ФИФА с мира в Газа е въпрос, който всеки трябва да си зададе. А президентът на САЩ обяви и, че Казахстан, "АзербИджан", ОАЕ, Мароко, Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия, Узбекистан и Кувейт дали 7 млрд. долара за Съвета:
FIFA President Gianni Infantino at the "Board of Peace" meeting wearing a red "USA" hat— NEXTA (@nexta_tv) February 19, 2026
Trump: "Everyone here is the head of a country, except for Gianni — but he's the head of soccer, so that's not so bad. Right, Gianni? I think I like your job the best." pic.twitter.com/v2ifYHNjQw
Trump:— Clash Report (@clashreport) February 19, 2026
Kazakhstan, “Azer-bijan,” the UAE, Morocco, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan, and Kuwait have all contributed more than 7 billion dollars toward the relief package. pic.twitter.com/T1jMxwjUVB
Milei and Orbán are sitting side by side at the “Board of Peace” as Trump praises them. pic.twitter.com/bMcrMQHxVB— Clash Report (@clashreport) February 19, 2026
“Board of Peace” meets. pic.twitter.com/oab2fSyVze— Clash Report (@clashreport) February 19, 2026
Що се отнася до Иран, Тръмп предупреди, че Иран трябва да сключи сделка, защото не може Ислямската република да продължава "да застрашава стабилността на цял регион" (Близкия изток). Ако няма сделка, "ще се случат лоши неща", каза американският президент:
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) February 19, 2026
They cannot continue to threaten the stability of the entire region.
They must make a deal. If it doesn’t happen, bad things will happen. pic.twitter.com/oBpYsS5DUc
Тръмп прикани Иран "да се присъедини към нас" - ако станело, щяло да е страхотно, ако не станело - пак щяло да е страхотно, но щяло и да е "много различен път":
Trump:— Clash Report (@clashreport) February 19, 2026
Now is the time for Iran to join us on a path that will complete what we are doing.
If they join us, that will be great. If they don’t join us, that will be great too.
But that will be a very different path. pic.twitter.com/0MzfWfcfVQ
"Не може да имат ядрено оръжие", настоя американският президент за Иран, който беше категоричен - ако иранците имат ядрено оръжие, не може да има мир в Близкия изток:
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) February 19, 2026
We do have some work to do with Iran. They cannot have a nuclear weapon — they’ve been told that very strongly. pic.twitter.com/6UdHBHEWWI
