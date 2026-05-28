Представиха информация за предприетите мерки за разрешаване на проблемите с водоснабдяването в Плевен

Осигуряване на сигурност на водоизточниците, идентифициране на най-проблемните участъци от ВиК-мрежата с най-големи загуби на вода и ремонт на най-компрометираните от тях, работа по цялостна програма за намаляване на тези загуби и възстановяването на водовземни съоръжения. Това са само част от предприетите към момента действия за преодоляване на недостига на питейна вода в Плевен и общината. Информация по темата бе представена днес на заседанието на Общинския съвет, където като втора точна бе включено изслушване на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД – Плевен, Калоян Къдрийски.

През 2025 и 2026 година действията на ВиК - Плевен, както и тези на Община Плевен, са насочени изцяло за решаване на проблемите, свързани с намалените дебити на водоизточниците, високите физически загуби на вода, амортизираната ВиК инфраструктура и необходимостта от спешни и дългосрочни мерки за стабилизиране на инфраструктурата. В отговор на това са предприети действия за възстановяване на водоизточници, локализиране на скрити течове, реконструкция на проблемни участъци, модернизация на системите за управление и подготовка на стратегически инфраструктурни ВиК проекти, информира управителят на водното дружество. Калоян Къдрийски докладва още и за предприети действия по отношение на водоснабдителните групи „Долна Митрополия“ и „Крушовица“, както и за възстановяване на водоизточниците в района на бившата рафинерия „Плама“.

Във ВГ „Долна Митрополия“ са извършени почистване на отводнителните ровове, възстановяване на инфилтрационни процеси, оводняване на системата чрез Ясенски канал и възстановяване и оборудване на помпена станция за условно чиста вода.

Извършените дейности във ВГ „Крушовица“ са: почистване на отводнителните ровове, прочистване на дренаж „Езерото“, постоянно оводняване на системата и възстановяване на достъпа за техника до дренажните съоръжения. След прочистването на дренаж „Езерото“ дебитът ще се увеличи от приблизително 70 литра/секунда до около 160 литра/секунда, което представлява едно от най-съществените увеличения на водния ресурс, постигнати чрез експлоатационни и възстановителни дейности.

Като една от най-важните мерки за увеличаване на водния ресурс бе посочена възстановяването на водовземни съоръжения в района на бившата рафинерия „Плама“. Там са обследвани 5 шахтови кладенеца, като е сключен договор за възстановяване и използване на 4 от тях. Почистени са и санитарно-охранителните зони, възстановени са оросителните и инфилтрационните ровове към кладенците.

От края на 2025 г. ВиК дружеството е започнало програма и за намаляване на загубите с т.нар. „меки мерки“, които включват локализиране на скрити течове, внедряване на нови технологии за откриване на аварии, използване на акустични логери, изграждане на система за анализ и мониторинг. С тези мерки, след открити и отстранени аварии са спестени около 65 литра в секунда.

Въведен е и нов подход за идентифициране на проблемни участъци с най-големи загуби. Той включва анализ на оттока в канализационната мрежа, наблюдение на денонощните профили и измерване на инфилтрацията.

Като част от мерките за намаляване на загубите е и продължаване на зонирането на водопроводната мрежа, управлението по дебит и налягане и изграждането на хидравлично обособени райони.

Относно инвестиционните проекти и реконструкции управителят на ВиК – Плевен информира, че са подготвени за реконструкция райони в жк „Мара Денчева“, бул. „Христо Ботев“, „Девети квартал“, жк „Сторгозия“ и жк „Дружба“ – ниска и висока зона.

Работи се и по подготовката на мащабен проект по програма „Околна среда“ (2021 - 2027), който включва реконструкция на водоснабдителни системи и на канализационна инфраструктура, модернизация на съоръженията, инженеринг, строителство и авторски надзор.

С разрешаване на проблема с водоснабдяването на Плевен са ангажирани всички ресорни институции – както ВиК дружеството и Община Плевен, така и „Български ВиК холдинг“, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите с неговите подразделения, Басейнова дирекция, и Общинския съвет.

След изслушването на управителя на водоснабдителното дружество, дебатът по темата продължи с въпроси от общинските съветници в залата.