Новата мечта на Тръмп - собствена банкнота (СНИМКА)

28 май 2026, 18:59 часа
Снимка: Getty Images
Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп работи по идея за създаване на нова банкнота от 250 долара с неговия портрет, съобщава The Washington Post. Според информацията проектът се подкрепя от финансовия министър Брандън Бийч и съветника Майк Браун. Целта е новата банкнота да бъде готова до 4 юли 2026 г., когато Съединените щати ще отбележат 250 години от основаването си.

Източници на изданието твърдят, че вече съществуват предварителни дизайни на банкнотата, а темата е била обсъждана и с участието на самия Тръмп.

Идеята обаче се сблъсква със сериозна правна пречка. Според действащото американско законодателство върху валутата на страната могат да бъдат изобразявани единствено починали личности. Това означава, че за реализирането на проекта ще бъде необходима промяна в закона.

Ако подобно решение бъде прието, това би било безпрецедентен ход в историята на американските банкноти.

Ивайло Анев Редактор
