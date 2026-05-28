Новата мечта на Тръмп - собствена банкнота (СНИМКА)

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп работи по идея за създаване на нова банкнота от 250 долара с неговия портрет, съобщава The Washington Post. Според информацията проектът се подкрепя от финансовия министър Брандън Бийч и съветника Майк Браун. Целта е новата банкнота да бъде готова до 4 юли 2026 г., когато Съединените щати ще отбележат 250 години от основаването си.

Източници на изданието твърдят, че вече съществуват предварителни дизайни на банкнотата, а темата е била обсъждана и с участието на самия Тръмп.

Идеята обаче се сблъсква със сериозна правна пречка. Според действащото американско законодателство върху валутата на страната могат да бъдат изобразявани единствено починали личности. Това означава, че за реализирането на проекта ще бъде необходима промяна в закона.

Ако подобно решение бъде прието, това би било безпрецедентен ход в историята на американските банкноти.

