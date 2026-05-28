Край на драмата: Септември се спаси с обрат в последната минута и остава в родния елит

28 май 2026, 19:17 часа 754 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
На 28 май се изигра един от най-съдбоносните мачове изобщо през сезона. А именно плейофа, който реши последния участник в Първа лига за следващия сезон. Септември София, който завърши 13-и в елита след изиграването на плейофите се изправи срещу втория от Втора лига Янтра Габрово. Габровци поведоха, но "синьо-червените" стигнаха до пълен обрат, който стана факт в 90-ата минута и се спасиха.

Септември доминираше, но Янтра поведе

Септември София доказа защо е играл в родния елит през сезона още в началото на първата част. "Синьо-червените" владееха топката през 64% от времето, като бяха значително по-активни пред вратата на съперника. Те отправиха цели 6 удара през първата част, докато Янтра записа само 2. Но габровци бяха по-ефективните. В 42-ата минута те откриха резултата с попадение на Милчо Ангелов. А първото полувреме за Септември бе маркирано от принудителната смяна на Никола Фонтен, който излезе за сметка на Стоян Стоичков.

Септември София - Янтра Габрово

Септември продължи натиска и обърна

Въпреки допуснатия гол в края на първата част, Септември не изгуби нито капка увереност. "Синьо-червените" не просто запазиха устрема си, а увеличиха натиска. През второто полувреме те отправиха цели 13 удара към вратата на съперника си, докато към собстената допуснаха само 1. Янтра успя да задържи водачеството си до 73-ата минута, когато Преслав Георгиев изравни. Мачът вървеше към продължения, но в 90-ата минута Стефан Стоянович реши двубоя. 2:1 за Септември и столичани си гарантираха оставането в Първа лига.

Първа лига Септември София Янтра Габрово
Николай Илиев
