28 май 2026, 18:19 часа 679 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Мъж се самоуби при проверка на Дунав мост, ранен е и полицай

61-годишен мъж загина, след като се простреля в главата по време на проверка на ГКПП "Дунав мост" в Русе, съобщиха от Окръжната прокуратура в крайдунавския град. При инцидента е пострадал и граничен полицай.

Случаят е станал вчера около 18:00 часа на трасето "изход" от страната. Лек автомобил с българска регистрация, управляван от 37-годишния Е.Д., е бил спрян за рутинна проверка от служители на Граничното полицейско управление в Русе. В колата е пътувал и 61-годишният Т.Д.

По време на проверката полицаите поискали документите за самоличност на двамата мъже, както и тези на автомобила. Освен това те настояли да бъде осигурен достъп до багажа в колата.

По-възрастният мъж слязъл от автомобила, отворил багажника и показал личния си багаж. Според прокуратурата граничните служители забелязали в един от сакoвете предмет, наподобяващ късо огнестрелно оръжие. Полицаите опитали да отдалечат мъжа от автомобила и вещите му, за да ограничат достъпа му до тях.

Последвала физическа схватка между 61-годишния мъж и служителите на реда. По данни на разследването Т.Д. успял да вземе оръжието, след което произвел изстрел и се прострелял смъртоносно в главата. Той е починал на място.

При изстрела е ранен и един от граничните полицаи, който е получил травми в областта на ръката.

По случая е започнало разследване под ръководството на Окръжната прокуратура в Русе. Действията се водят от следовател към Окръжния следствен отдел.

До момента са извършени огледи и претърсвания на автомобила и мястото на инцидента, разпитани са свидетели и са назначени множество експертизи.

Дунав мост Стрелба Самоубийство ранен полицай
Ивайло Анев Редактор
