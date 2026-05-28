На 1 юни: Плевенският зоопарк в „Кайлъка“ ще бъде с безплатен вход за децата

Плевенският зоопарк в „Кайлъка“ ще бъде с безплатен вход за всички деца и младежи до 18 години по повод Международния ден на детето – 1 юни. С тази традиционна инициатива Община Плевен цели да подари на децата още една възможност за забавление сред природата и животинския свят в празничния ден.

На 1 юни най-малките посетители ще могат да разгледат безплатно всички сектори на зоопарка и да се запознаят отблизо с неговите обитатели. Придружителите ще заплащат редовен билет, информира Любомир Андреев - директор на Общинско предприятие „Акварел“, което стопанисва зоологическата градина в Плевен.

Касата на зоопарка ще работи с обичайното лятно работно време – от 09.00 до 20.00 часа.