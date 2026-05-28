Изтребители "Грипен" за Украйна с европари: Зеленски и шведският премиер подписаха

28 май 2026, 14:57 часа 262 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Володимир Зеленський
Украинският президент Володимир Зеленски и шведският премиер Улф Кристершон подписаха първи договор за закупуване на първите изтребители "Грипен", които ще отидат в Украйна. Това стана на специална церемония в шведската военновъздушна база в Упсала. Договорът е част от рамковото споразумение между двете страни, с което Швеция посочи, че може да достави до 150 изтребителя на Украйна.

Първият договор обаче е за до 20 изтребителя, модификация E/F. Тези изтребители ще струват 2,5 млрд. евро от заема от 90 млрд. евро, който ЕС одобри за Украйна за следващите 2 години. След като Украйна предприеме съответните стъпки за осъществяване на гореспоменатата покупка, Швеция възнамерява да прехвърли и 16 изтребителя Gripen C/D като част от двустранната помощ между двете държави. Тези 16 изтребителя ще дойдат в Украйна в началото на 2027 година. Останалите до 20 нови изтребителя ще дойдат до 2030 година.

Припомняме, че още докато беше президент, сегашният български премиер Румен Радев изрази предпочитания към "Грипен" пред F-16 за превъоръжаване на българските ВВС. За 16 изтребителя F-16 Block 70 България плаща 2,6 млрд. долара - ОЩЕ: БСП отново срещу президента: Не му е работа да се занимава с "Грипен"

Gripen E

Модификацията Gripen E е оборудвана с двигател General Electric F414G, осигуряващ скорости до 2500 км/ч и боен радиус на действие над 800 километра.

Изтребителят е снабден със система за откриване на цели Raven ES-05, с активна електронно сканирана антенна решетка (AESA), може да засича цели на големи разстояния дори при интензивно електронно заглушаване. Самолетът може да носи ракети Meteor с обхват над 100 километра, което му дава предимство пред руските прехващачи.

Ивайло Ачев
