Изтребители "Грипен" за Украйна с европари: Зеленски и шведският премиер подписаха

Украинският президент Володимир Зеленски и шведският премиер Улф Кристершон подписаха първи договор за закупуване на първите изтребители "Грипен", които ще отидат в Украйна. Това стана на специална церемония в шведската военновъздушна база в Упсала. Договорът е част от рамковото споразумение между двете страни, с което Швеция посочи, че може да достави до 150 изтребителя на Украйна.

Първият договор обаче е за до 20 изтребителя, модификация E/F. Тези изтребители ще струват 2,5 млрд. евро от заема от 90 млрд. евро, който ЕС одобри за Украйна за следващите 2 години. След като Украйна предприеме съответните стъпки за осъществяване на гореспоменатата покупка, Швеция възнамерява да прехвърли и 16 изтребителя Gripen C/D като част от двустранната помощ между двете държави. Тези 16 изтребителя ще дойдат в Украйна в началото на 2027 година. Останалите до 20 нови изтребителя ще дойдат до 2030 година.

Gripen E

Модификацията Gripen E е оборудвана с двигател General Electric F414G, осигуряващ скорости до 2500 км/ч и боен радиус на действие над 800 километра.

Изтребителят е снабден със система за откриване на цели Raven ES-05, с активна електронно сканирана антенна решетка (AESA), може да засича цели на големи разстояния дори при интензивно електронно заглушаване. Самолетът може да носи ракети Meteor с обхват над 100 километра, което му дава предимство пред руските прехващачи.

