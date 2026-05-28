Почти до Истанбул: Морски дронове удариха три танкера от руския сенчест флот (ВИДЕО)

Три свързани с Русия танкери, от т.нар. руски сенчест флот, са били ударени от украински морски дронове "Магура" снощи близо до Килиос - само на 2-3 км от брега на Турция. Килиос се намира в северната част на Истанбул, а новината съобщи турското информационно издание Clash Report.
Още: Швеция не си поплюва: Задържа нов танкер от руския сенчест флот
Според информацията, два дрона са ударили танкера "Велора", без обаче да е последвал взрив. Трети е уцелил друг танкер, "Джеймс II" (официално плаващ под знамето на Палау) - имало е взрив, попадението е било в машинното отделение. Удари е понесъл и танкерът "Алтура" (заедно с "Велора" плават под знамето на Сиера Леоне), който стана обект на атака с морски дронове през март. Екипажът на кораба е бил евакуиран безопасно, след взривовете, които са нанесли щети на корпуса.
Експлозиите са били усетени в квартал "Румели Фенери" в Истанбул.
Three Russia-linked “shadow fleet” tankers were struck by Ukrainian sea drones last night near Kilyos — just 2–3 km from Türkiye’s coast.— Clash Report (@clashreport) May 28, 2026
Two drones hit Velora but failed to detonate; a third struck James II nearby.
Altura (previously hit in March) was also damaged. All crew… pic.twitter.com/2PCSto74By
Сериозен пожар или разлив на петрол можеше да застраши Истанбул и летището му, но според наличната информация танкерите са били празни - имало е само баласт от вода в резервоарите за пренасяне на суров петрол. Официални коментари от турска и украинска страна засега няма - ОЩЕ: "Вече не": Зеленски показа с ВИДЕО потопяването на два танкера от руския сенчест флот