"В навечерието на пълномащабното нахлуване през 2022 г. западните мозъчни тръстове и разузнавателни общности допуснаха фундаментална грешка в оценката на руската военна мощ. Техните прогнози, предсказващи падането на Киев за броени дни, се основаваха на количествени показатели: милионна армия и хиляди самолети, танкове и артилерийски системи." Така започва статия на бригаден генерал Денис Прокопенко, командир на 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов". В материала той обяснява подробно защо заключенията на западните експерти се оказаха изключително погрешни - основната причина бе, че те пренебрегнаха напълно такива решаващи фактори като системите на командване в руската и в украинската армия, морала, социалната сплотеност и способността за бърза адаптация.

Погрешните тълкувания на анализаторите доведоха до неверни прогнози - Запада постоянно се страхуваше, че ако окаже достатъчна подкрепа на Украйна, ще провокира Путин да ескалира ситуацията. Фактите обаче доказаха колко са се заблуждавали.

Денис Прокопенко посочва, че "тази аналитична слепота" на Запада до известна степен се запазва и до днес. "Мнозина на Запад продължават да гледат на този конфликт единствено през призмата на война на изтощение, където победата се определя само от обема на ресурсите и способността за мобилизиране на повече хора. Това е опасно заблуждение", казва той в статията си, публикувана в "Украинска правда".

"Тази война не е просто сблъсък на армии, а върховно изпитание на две диаметрално противоположни системи, възникнали в постсъветското пространство", пояснява генералът.

Украинската се основава на децентрализация и разширяване на пълномощията, гради се върху доверие към всички участници и позволява инициативност на всички нива - от най-нисшите чинове до най-високите. " Повечето промени са инициирани и разработени от обикновени граждани, войници, сержанти и младши офицери", посочва Прокопенко, като дава за пример внедрената в Украйна корпусна система във въоръжените сили.

Същността на този подход е, че висшето командване определя целта на операцията, но командирите по места на отделните подразделения имат право да преценят сами как да действат, като изхождат от ситуацията на бойното поле. Това изисква високо ниво на доверие и сътрудничество между всички нива на командване, като инициативата непрекъснато се насърчава. Така всяко подразделение се превръща в единен организъм, в "семейство" или "екип", в който всеки чувства своята отговорност за изпълнението на задачата, посочва командирът на "Азов".

За разлика от украинската система в руската има "вертикално интегрирана йерархия от съветски тип", в която всяка стъпка се спуска от висшето командване, никаква инициативност не се допуска и това води до "оперативна парализа на бойното поле".

"Ключовото доказателство за този системен недостатък е хроничната неразвитост на младшия команден състав и лудостта на висшите офицери, които са готови да жертват огромен брой личен състав (до последния войник), за да угодят на ръководството, придържайки се към визията на висшия командир, дори ако тя е била обречена на провал от самото начало. Това демонстрира липса на гъвкавост при вземането на решения и страх от системата", казва Прокопенко.

В заключение той посочва, че в момента Западът се учи от украинската армия и възприема нейния боен опит.

