Фон дер Лайен към Радев: България трябва да ускори реформите (ВИДЕО)

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди, че България разполага с ограничено време, за да усвои оставащите средства по Плана за възстановяване и устойчивост, тъй като крайният срок изтича през август 2026 г. Темата беше сред основните акценти по време на срещата ѝ с премиера Румен Радев в Брюксел.

"Следващо поколение ЕС" вече носи конкретни резултати за България, която е получила близо 3,3 млрд. евро, но реформите трябва да продължат с ускорени темпове, подчерта Фон дер Лайен. Тя определи 2026 г. като ключова за страната не само заради средствата по ПВУ, но и след присъединяването на България към еврозоната.

"Поздравления за победата Ви на парламентарните избори, тя ще донесе така необходимата стабилност за българите и в региона", заяви председателят на Европейската комисия.

От своя страна премиерът Румен Радев посочи, че правителството разглежда Плана за възстановяване не просто като финансов инструмент, а като възможност за реални структурни промени.

"За нас Планът за възстановяване и устойчивост не е просто източник на финансиране, а солиден инструмент за осъществяване на съществени реформи", каза Радев и призна, че през последните три години България е изостанала по изпълнението на част от ангажиментите, но увери, че кабинетът има амбиция да навакса забавянето в оставащото време.

Сериозен акцент в разговорите е била и борбата с корупцията. Урсула фон дер Лайен приветства създаването на новата антикорупционна комисия и напредъка по реформата в прокуратурата.

"Обособяването на антикорупционна комисия е ключово, важното е тя да работи независимо", заяви тя, като подчерта, че заедно с реформите около главния прокурор тези стъпки могат да отключат временно спрени плащания за около 370 млн. евро за България.

Румен Радев отбеляза, че приемането на ключови законодателни промени на първо четене в парламента вече е позволило отблокиране на част от европейските средства и е донесло сериозен ефект за държавния бюджет.В енергетиката Европейската комисия планира да подкрепи България с около 1,2 млрд. евро за зелени инвестиции и модернизация чрез Фонда за справедлив преход. Фон дер Лайен и Радев са обсъдили модернизирането на Българския енергиен холдинг, развитието на възобновяемите енергийни източници и необходимостта преходът към чиста енергия да бъде икономически поносим.

Българският премиер е поставил акцент и върху значението на голям проект за помпено-акумулираща водноелектрическа централа за съхранение на енергия, както и върху необходимостта от по-гъвкави механизми в системата за търговия с въглеродни емисии, за да се запази конкурентоспособността на българската индустрия.

По време на срещата са били обсъдени и теми, свързани с бъдещия многогодишен бюджет на ЕС, войната в Украйна, сигурността по външните граници на Съюза и кризата в Близкия изток.

"Заплахите по източната граница са изпитание за целия Европейски съюз", заяви Фон дер Лайен и подчерта ролята на България за сигурността на източния фланг на НАТО и ЕС.

Тя съобщи още, че по механизма SAFE България може да получи допълнителна подкрепа в размер на 3,2 млрд. евро, като Европейската комисия е готова да продължи работата по финализирането на кредитното споразумение.

В рамките на визитата си в Брюксел Румен Радев има планирани срещи и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, както и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.