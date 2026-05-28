

Английска революция: почти половината отбори от Висшата лига превземат Европа

28 май 2026, 18:14 часа 526 прочитания 0 коментара
Този сезон наблюдавахме пълна доминация на отборите от Висшата лига на Англия в Европа. Отбори от най-доброто първенство в света не просто стигнаха до финалите на трите европейски клубни турнира, а вече спечелиха два от тях. Ако Арсенал победи ПСЖ на финала в Шампионска лига, който ще се изиграе на 30 май, събота, от 19:00 ч. българско време, английските отбори официално ще превземат Европа. Но истинската инвазия ще дойде през следващия сезон.

5 отбора от Висшата лига ще играят в Шампионска лига

През сезон 2026/27 цели 9 отбора от Висшата лига имат гарантирани места в европейските клубни турнири. Първо, традиционният топ 4. Първите 4 отбора в крайното класиране получават места в основната фаза на Шампионска лига. Тази година това бяха Арсенал, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед и Астън Вила. Петият Ливърпул също се присъединява към тях, тъй като английските отбори събраха достатъчно голям коефициент в Европа и спечелиха допълнително място на Висшата лига в “турнира на богатите“.

Арсенал

15-о място не пречи да играеш в Европа

След като и петият във Висшата лига влиза в Шампионска лига, шестият и седмият получават право да се състезават в Лига Европа. През този сезон това са Борнемут с историческо първо участие в европейските клубни турнири и Съндерланд, който стигна до европейските места още в първия си сезон обратно в елита. Третият отбор, който ще влезе в Лига Европа през следващия сезон завърши на… 15-о място. Но той не си спечели участието с класиране. Кристъл Палас спечели Лигата на конференциите и си осигури участието с трофея.

И тази фантастична деветка допълва Брайтън. “Чайките“ завършиха осми в крайното класиране на Висшата лига, което им дава право на участие в Лигата на конференциите през следващия сезон. Възпитаниците на Фабиан Хюрцелер спечелиха 53 точки, колкото и Бренфорд, където играе Игор Тиаго. Но “пчеличките“ имаха по-лоша голова разлика – 3, докато Брайтън е с 6.

Николай Илиев
