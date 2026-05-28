Радев обеща на Рюте: България ще дава 5% за отбрана (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев обяви пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че България е готова постепенно да увеличи разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Двамата разговаряха в Брюксел, като акцент в срещата бяха сигурността на източния фланг на Алианса, модернизацията на армията и ролята на българската отбранителна индустрия.

"Задачата на НАТО е да защитава всяка педя от територията на алианса", заяви Радев след срещата.

По думите му България вече е изпълнила настоящата цел на НАТО за инвестиции в отбрана в размер на 2% от БВП и последователно се насочва към достигането на 5%. Подобен ръст обаче би поставил сериозно напрежение върху държавния бюджет.

Темата за увеличаването на военните разходи стана особено актуална след натиска от страна на американския президент Доналд Тръмп съюзниците в НАТО да поемат ангажимент до 2035 г. да отделят по 5% от БВП за сигурност и отбрана. Според договорената рамка поне 3,5% трябва да бъдат насочени директно към военни способности, а останалите 1,5% - към инфраструктура, мобилност и устойчивост.

Проблемите

Радев подчерта, че страната трябва да намери "балансиран микс" между националните отбранителни способности и ангажиментите към НАТО. Той посочи, че България вече инвестира сериозно в модернизацията на армията, припомняйки договорите за изтребителите F-16, бойните машини Stryker и новите патрулни кораби за Военноморските сили.

Премиерът акцентира и върху кадровия проблем в армията, като подчерта необходимостта от по-добри условия за привличане и задържане на военнослужещи.

"Войната в Украйна показа колко важни са мотивираните и подготвени кадри", заяви той.

В момента близо една пета от местата в българските въоръжени сили остават незаети, а проблемът с недостига на личен състав продължава да създава трудности за системата.

"България е важен съюзник"

От своя страна Марк Рюте подчерта значението на България за сигурността на източния фланг на НАТО и ролята на Черно море за Алианса. Той похвали българската отбранителна индустрия и отбеляза, че страната има важен принос за подпомагането на Украйна и снабдяването на съюзниците. "България е важен съюзник", заяви генералният секретар на НАТО.

Въпросът за военната помощ за Украйна обаче остана извън официалния фокус на срещата. Ден по-рано Радев заговори за възможно ограничаване на българската подкрепа за Киев, без да дава конкретни подробности. Подобна позиция се разминава с линията на НАТО и лично с тази на Рюте, но темата не бе коментирана публично след разговорите в Брюксел.

През последните години България се превърна в ключов доставчик на боеприпаси за съветски тип въоръжение, използвано от украинската армия, а към момента не е ясно дали правителството действително ще предприеме ограничаване на помощта.