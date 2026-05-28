Спорт:

Радев обеща на Рюте: България ще дава 5% за отбрана (ВИДЕО)

28 май 2026, 15:11 часа 460 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерски съвет
Радев обеща на Рюте: България ще дава 5% за отбрана (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев обяви пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че България е готова постепенно да увеличи разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Двамата разговаряха в Брюксел, като акцент в срещата бяха сигурността на източния фланг на Алианса, модернизацията на армията и ролята на българската отбранителна индустрия.

"Задачата на НАТО е да защитава всяка педя от територията на алианса", заяви Радев след срещата.

По думите му България вече е изпълнила настоящата цел на НАТО за инвестиции в отбрана в размер на 2% от БВП и последователно се насочва към достигането на 5%. Подобен ръст обаче би поставил сериозно напрежение върху държавния бюджет. Още: ПВО срещу свръхзвукови ракети: Радев е прав, че не е прав

Темата за увеличаването на военните разходи стана особено актуална след натиска от страна на американския президент Доналд Тръмп съюзниците в НАТО да поемат ангажимент до 2035 г. да отделят по 5% от БВП за сигурност и отбрана. Според договорената рамка поне 3,5% трябва да бъдат насочени директно към военни способности, а останалите 1,5% - към инфраструктура, мобилност и устойчивост.

Проблемите

Радев подчерта, че страната трябва да намери "балансиран микс" между националните отбранителни способности и ангажиментите към НАТО. Той посочи, че България вече инвестира сериозно в модернизацията на армията, припомняйки договорите за изтребителите F-16, бойните машини Stryker и новите патрулни кораби за Военноморските сили.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: При Макрон: Пресслужбата на Радев "пропусна" точно думите му за руските свръхзвукови ракети (ВИДЕО)

Премиерът акцентира и върху кадровия проблем в армията, като подчерта необходимостта от по-добри условия за привличане и задържане на военнослужещи.

"Войната в Украйна показа колко важни са мотивираните и подготвени кадри", заяви той.

В момента близо една пета от местата в българските въоръжени сили остават незаети, а проблемът с недостига на личен състав продължава да създава трудности за системата.

"България е важен съюзник"

От своя страна Марк Рюте подчерта значението на България за сигурността на източния фланг на НАТО и ролята на Черно море за Алианса. Той похвали българската отбранителна индустрия и отбеляза, че страната има важен принос за подпомагането на Украйна и снабдяването на съюзниците. "България е важен съюзник", заяви генералният секретар на НАТО.

Въпросът за военната помощ за Украйна обаче остана извън официалния фокус на срещата. Ден по-рано Радев заговори за възможно ограничаване на българската подкрепа за Киев, без да дава конкретни подробности. Подобна позиция се разминава с линията на НАТО и лично с тази на Рюте, но темата не бе коментирана публично след разговорите в Брюксел. Още: Радев: Притеснява ме стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила

През последните години България се превърна в ключов доставчик на боеприпаси за съветски тип въоръжение, използвано от украинската армия, а към момента не е ясно дали правителството действително ще предприеме ограничаване на помощта.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
НАТО Марк Рюте отбрана Румен Радев война Украйна
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес